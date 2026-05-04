O primărie din Alba i-a dat în judecată pe fostul primar, pe secretară şi pe un consilier local pentru o daună de sute de mii de lei

ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O primărie din judeţul Alba i-a dat în judecată pe fostul primar, pe secretara în funcţie şi pe un consilier local, pentru un prejudiciu de aproape 100.000 de euro adus bugetului localităţii. Curtea de Conturi a constatat, în urma verificărilor, că Primăria a pus în aplicare o Hotărâre de Consiliu Local care nu fusese supusă votului consilierilor şi în baza căreia au fost făcute plăţi pentru creşterea eficienţei energetice a unui imobil care aparţine Primăriei, scrie News.ro.

Unitatea administrativ-teritorială comuna Stremţ din judeţul Alba a deschis, la Tribunalul Alba, un proces care are ca obiect ”pretenţii daune materiale 364.079,86 RON”, pârâţi în acest caz fiind fostul primar al comunei Traian Ştefan Popa, secretara Primăriei, Olimpia Viorica Buda, şi un consilier local din partea PSD, Simion Cosmin Cetean.

Potrivit jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro procesul a fost deschis în urma unui control al Curţii de Conturi a României care a arătat că, în perioada 2023–2024, Primăria Stremţ a derulat un proiect denumit ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice la Căminul Cultural Stremţ”, cheltuielile fiind făcute în baza unei Hotărâri a Consiliului Local care nu a fost niciodată supusă votului aleşilor locali.

Conform sursei citate, în timpul auditului au fost calculate accesorii în valoare de 72.644 de lei, astfel că prejudiciul total depăşeşte 440.000 de lei.

”Din verificările efectuate s-a constatat faptul că H.C.L. nr. 61/27.04.2023 de aprobare a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii este neconformă şi încalcă prevederile legale impuse de art. 129 din alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, întrucât această hotărâre nu a fost supusă aprobării autorităţii deliberative. Astfel, din verificarea Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27.04.2023, s-a constatat existenţa pe ordinea de zi a 16 proiecte de hotărâri de consiliu local, însă în niciunul dintre acestea nu face referire la aprobarea acestei documentaţii. Mai mult decât atât, la nivelul U.A.T.C. Stremt au fost emise două forme ale H.C.L. nr. 61/2023, în condiţiile în care doar în una dintre aceste hotărâri este consemnată valoarea obiectivului de investiţii, în sumă de 2.181.976,41 lei, cu TVA (din care: cheltuieli eligibile în sumă de 1.219.169,67 cu TVA şi cheltuieli neeligibile în sumă de 962.806,75 lei cu TVA)”, se arată în raportul Camerei de Conturi Alba, publicat în martie şi citat de Ziarul Unirea.

Raportul precizează că acele două variante ale hotărârii H.C.L. nr. 61/27.04.2023, deşi nu au fost aprobate de Consiliul Local Stremţ, au fost trimise către Prefectura Alba fără ca secretarul general al UAT Stremţ să semnaleze această neregulă. Ca urmare, documentele au fost considerate valide şi au produs efecte negative asupra bugetului local şi asupra finanţării nerambursabile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Abia în 2026, Prefectura Alba a iniţiat un proces la Tribunalul Alba pentru anularea hotărârii.

Contractul nu a fost finalizat, fapt confirmat printr-o expertiză tehnică realizată în 2025.

Contactat de ziarulunirea.ro, fostul primar al comunei Stremţ Traian Ştefan Popa a susţinut că a fost vizat de mai multe plângeri, dar toate au fost clasate. ”La DNA s-a clasat pe motiv că faptele nu se adeveresc, iar ulterior s-a clasat şi la Parchet. Urmează termenul de la Tribunalul Alba, în 2 iunie”, a afirmat Traian Ştefan Popa.

Fostul edil din Stremţ a negat o responsabilitate directă: ”Eu n-am semnat acea hotărâre!”.

El a afirmat că nu există prejudiciu real.

Potrivit lui Traian Ştefan Popa, aceste demersuri ar fi motivate politic: ”Era campanie… e vorba de o lucrătură politică!”.

De asemenea, fostul primar din Stremţ a reclamat nereguli procedurale, spunând că nu i s-a comunicat raportul Curţii de Conturi şi că va răspunde oficial acuzaţiilor.

