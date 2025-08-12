Live TV

Patru asociaţii de magistraţi cer o întâlnire „de urgență”cu Bolojan. Ei susțin că se duce o „campanie de subminare a profesiei”

statueta reprezentand justitia si cionel de judecator pe un birou
Foto: GettyImages

Patru asociaţii ale magistraţilor au solicitat o întâlnire „de urgenţă” cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care „campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat”, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească. Magistrații au spus că se duce o campanie împotriva lor după ce guvernul a venit cu un proiect de reducere a pensiilor speciale și de creștere a vârstei de pensionare în justiție.

Într-un comunicat de presă, asociaţiile spun că doresc să evidenţieze importanţa participării judecătorilor şi procurorilor la dezbaterile privind propunerile de modificare a statutului magistraţilor.

„Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) şi Asociaţia Procurorilor din România (APR) au solicitat luni o întrevedere de urgenţă prim-ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani - exacerbată în timpul campaniilor electorale recente şi în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor şi procurorilor -, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească", se arată în comunicatul citat de Agerpres.

În solicitarea trimisă prim-ministrului, asociaţiile semnatare subliniază că „dialogul este esenţial pentru buna funcţionare a instituţiilor statului, dar devine cu atât mai necesar atunci când derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătoreşti de a-şi îndeplini funcţia esenţială - aplicarea legii, garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

„Dialogul şi consultarea reală nu pot fi substituite de mesaje publice menite să discrediteze o profesie, transformând-o în sursa tuturor problemelor unei societăţi. Există o distincţie clară între libertatea de exprimare şi critica legitimă, pe de o parte, şi lipsa de respect sau presiunea incorectă asupra sistemului judiciar, pe de altă parte”, au adăugat magistraţii.

Asociaţiile atrag atenţia că „stabilitatea şi predictibilitatea statutului judecătorilor şi procurorilor reprezintă principalele garanţii ale independenţei justiţiei” şi că este necesară o dezbatere reală privind în ce măsură modificările legislative anuale contribuie sau nu la respectarea acestor principii şi valori democratice.

De asemenea, acestea evidenţiază „importanţa participării judecătorilor şi procurorilor la dezbaterile care privesc statutul lor", fiind esenţial ca aceştia să fie consultaţi în mod real şi să aibă un „rol activ" în elaborarea legislaţiei care le vizează statutul, precum şi funcţionarea sistemului judiciar.

„AMR, UNJR, AJADO şi APR şi-au exprimat încrederea că, la nivelul Guvernului, este înţeleasă necesitatea consultărilor cu organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, pentru a asigura un cadru de dialog adecvat atunci când sunt iniţiate proiecte legislative ce implică statutul acestora, respectiv atunci când discursul public tinde să pună în discuţie însăşi legitimitatea autorităţii judecătoreşti”, se mai precizează în comunicat.

