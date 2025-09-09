Live TV

Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Directorul general și cel comercial ar urma să fie duși de procurori la audieri

elcen electrocentrale bucuresti

DNA efectuează marți percheziții la sediul central ELCEN. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs, conform unui comunicat de presă al Electrocentrale București. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sunt vizate 7 persoane din conducere, inclusiv directorul general și cel comercial, pentru fapte de dare și luare de mită.

ACTUALIZARE: „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat. 

În cursul zilei de 09 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, arată un comunicat de presă al DNA. 

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață în 8 locații, inclusiv sediul central ELCEN. Ei fac percheziții în mai multe birouri și, de asemenea, au solicitat mai multe documente de la toate direcțiile, în mod special de la direcția administrativă, de la cea comercială, pentru că, spun surse judiciare pentru Digi 24, vizați de această anchetă ar fi chiar directorul general al ELCEN, dar și directorul comercial al companiei. 

Conform surselor, aceștia, dar și mai mulți angajați ELCEN, vor fi duși la sediul DNA pentru audieri. 

Este vorba despre infracțiuni de dare și luare de mită, spun surse Digi 24. 

Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. 

„Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului.  

Menționăm că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național. 

Compania va continua să colaboreze strâns cu autoritățile și va comunica în mod transparent orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare”, mai arată comunicatul companiei. 

