Percheziții DNA la Primăria Iași privind dispariția unor cantități de păcură din rezervele statului. Ce spune primarul Mihai Chirica

Sigla DNA. Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Procurorii DNA fac, miercuri, percheziţii în Primăria Iaşi, fiind vizate, potrivit unor surse citate de News.ro, documente privind gestionarea unei cantităţi de păcură de la Rezervele Statului. Anchetatorii au descins în mai multe birouri din cadrul Primăriei, procurorii DNA fiind însoţiţi de jandarmi.

Este vorba de un dosar referitor la dispariţia unei cantităţi importante de păcură din depozitele CET Iaşi, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro. 

Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la sediul DNA în acelaşi dosar, el precizând atunci că a fost întrebat dacă există o evidenţă a acestei rezerve. Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din sediul DNA, în ce calitate a fost audiat, Mihai Chirica a răspuns: „În calitate de primar”.

Chirica a explicat că ar fi vorba de o „dilemă” legată de rezerva de stat şi că a oferit procurorilor toate detaliile.

„Înţeleg că este o dilemă referitoare la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor”, a declarat primarul Mihai Chirica.

El a afirmat că procurorii DNA fac investigaţii şi că în acest dosar au mai fost audiaţi şi angajaţi ai primăriei, de la serviciul de contabilitate.

Potrivit lui Chirica, suspiciunea procurorilor era legată de faptul că Primăria a plătit o factură către Rezervele de Stat şi că aceasta nu ar fi trebuit achitată.

„Dar noi suntem obligaţi, că se face sub traiectul unei alte legi, nu este o tranzacţie comercială. Unitatea militară este cu regim special, face parte din CSAT. Ea se plăteşte pur şi simplu. Noi nu am achiziţionat nimic, doar am avut tranzacţii pe rezerva de stat în 2022. Discuţia a devenit tensionată cu cei de la Rezervele de Stat. I-am dat în judecată la Bucureşti, avem proces pe rol, ne judecăm cu ei. Noi considerăm că avem dreptate şi deţinem şi documentele care atestă asta”, a mai afirmat primarul Mihai Chirica.

Ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iaşi la rezervele de stat care ar fi dispărut în urmă cu câţiva ani, potrivit unor surse din cadrul anchetei.

