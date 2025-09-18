Live TV

Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv pentru agresiune sexuală. Decizia Curții de Apel București

Data publicării:
BUCURESTI - VISARION ALEXA - JUDECATORIA SECT 6 - 17 SEPT 2022
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat pentru agresiune sexuală. Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul bucureştean Militari a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.

Curtea de Apel Bucureşti a respins joi atât apelul preotului, cât şi pe cel al victimei, fiind menţinută sentinţa aplicată de instanţa inferioară. Instanţa l-a obligat pe Visarion Alexa să-i plătească părţii vătămate 2.700 de lei daune materiale şi 35.000 de lei daune morale.

Procurorii susţin că agresiunea a avut loc pe 23 aprilie 2022, în altarul de vară al unei biserici din Bucureşti, victimă fiind o enoriaşă venită la spovedanie.

Visarion Alexa era unul dintre cei mai populari preoţi din Capitală, cu prezenţe la emisiuni radio şi tv. Imediat după izbucnirea scandalului, el a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, însă o instanţă a decis ca el să fie eliberat şi plasat sub control judiciar.

Patriarhia Română a anunţat că preotul şi-a recunoscut faptele în faţa unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureştilor, el fiind suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh.

„Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii”, informa atunci purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut...
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
kelemen hunor face declaratii
Kelemen Hunor vrea ca plafonarea la adaosul comercial să fie...
Ultimele știri
Prima reacție a avocatului lui Plahotniuc, după ce extrădarea acestuia a fost oprită din cauza unui dosar deschis de România
5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale
Bujduveanu: Cea mai bună soluţie ar fi un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, altfel riscăm să fragmentăm guvernarea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
miri care se tin de mana
„Caut nași", anunțul care a invadat rețelele sociale. Cum au ajuns tinerii care vor să se căsătorească să-și caute nașii pe internet
barbat cu catuse la maini
Profesor din Bihor, reținut după ce a violat o elevă de 14 ani. Bărbatul fusese anterior condamnat pentru pornografie infantilă
agresor
Tânără agresată sexual într-o scară de bloc din București. Agresorul ar fi un profesor de sport care se logodise de curând
justitie catuse ciocanel
Procurorul care a încercat să scape un preot de dosarul de viol asupra unei minore a fost trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc
487830631_1082457303901051_5304777150129177475_n
Angajat al Spitalului de Copii din Iași, acuzat că a agresat sexual o pacientă minoră pe care a ademenit-o într-o cameră tehnică
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente! Ne vom sătura de zăpadă şi frig
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...