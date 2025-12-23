Prima întâlnire a grupului de lucru din Guvern care propune modificări legislative în Justiţie are loc astăzi, de la ora 10:00

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul Justiţiei va avea marţi prima şedinţă, el adăugând că Guvernul nu are competenţe directe, dar că vor fi analizate aspectele de administrare sau legislative care ţin de Executiv, relatează News.ro.

Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Antena 3, că grupul de lucru va analiza în prima şedinţă care sunt aspectele legislative şi cele de administrare care ar putea să ţină de Guvern.

„Sigur, noi, Guvernul, nu avem competenţe directe pentru că e o altă formă de putere. Dar ceea ce facem noi, şi mâine avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei“, a explicat premierul Ilie Bolojan.

El a afirmat că Guvernul poate promova în acest sens un proiect de lege. Totodată, premierul a declarat că ministrul Justiţiei se poate duce în şedinţa CSM şi poate face anumite propuneri.

Începe la ora 10:00, la Palatul Victoria

Potrivit anunţului oficial al Guvernului, şedinţa Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei este programată marţi, la ora 10.00, la Palatul Victoria.

Întrebat despre propunerea preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, Ilie Bolojan a declarat că şeful statului este cel care va aduce clarificări pe această temă.

„Am văzut că domnul preşedinte a făcut referere la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepţia din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum va clarifica domnul preşedinte. În calitate de preşedinte al României, el participă şi conduce şedinţele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în aşa fel încât să se vadă care sunt abordările“, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?, iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

Şeful statului a arătat că, în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

El mai spune că „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

Intenţia de a organiza un referendum cu această temă a fost criticată de Opoziţie, care anunţă strângerea de semnături pentru a iniţia procedura de suspendare a preşedintelui, iar secţiile CSM au transmis că referendumul nu este o procedură legală de demitere a membrilor.

