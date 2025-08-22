Live TV

Primarul Mangaliei, care îi certa pe români că merg la mall, își comanda cu banii din mită haine de lux pe site-uri străine (surse)

primarul mangaliei
Radu Cristian, primarul PNL al Mangaliei. Foto: Captură Digi24
Haine de lux de 42.000 de euro. Coletele veneau direct la Primărie Nu s-a oprit doar la haine de lux. A cumpărat și un hotel

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, îi trimitea unei persoane de încredere link-uri cu obiecte vestimentare de lux de pe un site italian de modă, iar acestea erau cumpărate ulterior cu banii primiți drept mită de la operatori economici din stațiunile de la mare, potrivit unor surse judiciare. În total, procurorii vorbesc de achiziții vestimentare de peste 40.000 de euro făcute de primarul Mangaliei cu banii obținuți ilegal. Pe lângă haine, primarul Mangaliei și-ar fi cumpărat și un hotel, în schimbul căruia ar fi plătit inclusiv cu terenuri administrate de primărie, au mai precizat sursele judiciare.

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost acuzat oficial de Direcția Națională Anticorupție (DNA) de luare de mită, de peste 600.000 de euro, și spălare de bani. El a fost plasat sub control judiciar.

Mita ar fi fost cerută de primarul Mangaliei, cu ajutorul unor interpuși, de la diverși operatori economici de la malul mării, în așa fel încât să obțină autorizații de construire sau să nu fie controlați de polițiștii locali pe durata sezonului estival.

Cei care l-ar fi ajutat pe primarul Mangaliei să încaseze banii obținuți ilegal ar fi un apropiat al acestuia, prins în flagrant în 2024 în timp ce lua mită (Dorinel Colgiu, fost șef al societății de termoficare din Mangalia, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare), dar și Laurențiu Zamfir, șeful Poliției Locale din municipiul de la malul mării, au precizat surse judiciare. 

Ca exemplu, procurorii au documentat un caz în care un operator economic ar fi ajuns la un acord, încă din 2020, să plătească mită de 15.000 de euro pe an în așa fel încât să nu fie controlat de Poliția Locală. 

Haine de lux de 42.000 de euro. Coletele veneau direct la Primărie

Aceleași surse judiciare au explicat că cel puțin 42.000 de euro ar fi fost folosiți în așa fel încât Cristian Radu să cumpere haine de lux de pe un site de modă italian.

Amintim că primarul Radu a avut în urmă cu două săptămâni o postare pe TikTok prin care îi certa pe români că dau bani la magazine din străinătate sau că aleg să nu își petreacă vacanțele în România. Detalii, aici

De exemplu, într-o ocazie, primarul i-ar fi cerut apropiatului său, Dorinel Colgiu, să îi cumpere o pereche de pantaloni de 1.000 de lei.

Primarul i-ar fi cerut recurent lui Colgiu să îi scrie pe un bilețel ce sumă era disponibilă, iar ulterior revenea cu link-uri ale unor diverse produse vestimentare pe Whatsapp, au mai explicat sursele citate de Digi24.ro

Într-o altă ocazie, primarul ar fi cerut să i se cumpere o pereche de șosete, de 14 euro, pantofi de 250 de euro, o bluză de 500 de euro și alți pantaloni de aproximativ 200 de euro. Coletele, după cum au mai explicat sursele citate de Digi24.ro, veneau direct la Primăria Mangalia.

Nu s-a oprit doar la haine de lux. A cumpărat și un hotel

Însă Cristian Radu nu s-a oprit doar la achiziția de haine de lux. Primarul Mangaliei ar fi ajuns în 2023 la un acord cu un om de afaceri, în ideea de a cumpăra un hotel de 4,5 milioane de euro, situat în Cap Aurora.

Anterior, omul de afaceri i-ar fi oferit primarului zeci de mii de euro pentru a obține un certificat de urbanism pentru construirea unui hotel de 12 etaje în Neptun. 

Sursele judiciare citate de Digi24.ro au mai explicat că primarul și omul de afaceri ar fi decis să pună în documente un preț mai mic de achiziție, pentru că edilul nu putea justifica banii respectivi. Hotelul a fost trecut pe numele fostei soții a lui Cristian Radu, Bianca Radu. 

În același timp, 500.000 de euro din valoarea hotelului ar fi fost scăzuți în cadrul tranzacției, în schimbul unor terenuri situate în zona Portului Turistic Mangalia și administrate de Primăria Mangalia.

Hotelul, potrivit surselor citate de Digi24.ro, ar fi fost plătit astfel:

  • Credit de 1,4 milioane de euro;
  • 550 de mii de euro plătiți de fosta soție a primarului;
  • 1,4 milioane de euro plătiți „la negru” de Cristian Radu, dar în tranșe, în funcție de banii pe care îi obținea de la alți operatori economici. 

„Ce mă deranjează pe mine, eu încerc să fiu corect cu toată lumea (...) Știi cum o dă el ca și cum mi-a făcut mie, vânzând ăla (n.r. hotelul), mi-a făcut mie un favor. Păi acum doi ani de zile când m-am dus era în stare să-l dea și pe un leu”, este un fragment dintr-o interceptare în care Cristian Radu vorbește despre hotel și despre înțelegerile cu omul de afaceri de la care l-a preluat.

