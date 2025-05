Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, a fost ridicat de polițiști de la locuinţa sa și va fi dus în arest la Câmpina

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, a fost ridicat de către poliţişti, miercuri după amiază, de la locuinţa sa, în baza mandatului de arestare emis de judecătorii bucureşteni care au admis solicitarea DNA de înlocuire a controlului judiciar pe cauţiune cu arestul preventiv. El va fi depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, situat în municipiul Câmpina.

„Astăzi, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Sinaia pun în executare un mandat de arestare preventivă, emis de Tribunalul Bucureşti, la data de 21 mai 2025, pe numele unui bărbat de 56 de ani, din oraşul Sinaia. Persoana în cauză urmează să fie încarcerată în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Câmpina, unde va executa măsura arestării preventive, pentru o durată de 30 de zile. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova asigură punerea în aplicare a deciziilor instanţelor de judecată şi colaborează permanent cu instituţiile competente, pentru respectarea legii”, au transmis oficialii IPJ Prahova.

Surse din Poliţie au confirmat pentru News.ro că este vorba despre punerea în aplicare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele primarului oraşului Sinaia, Vlad Oprea.

La ora transmiterii acestei ştiri, poliţiştii se îndreaptă cu Oprea către Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Prahova, situat în municipiul Câmpina.

Curtea de Apel Bucureşti a respins, miercuri, contestaţia depusă de Vlad Oprea la decizia luată săptămâna trecută de Tribunalul Bucureşti privind înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune cu arestul preventiv.

Vlad Oprea s-a aflat sub control judiciar pe cauţiune cu interdicţia de a exercita mandatul de primar, după ce DNA l-a pus sub acuzare, procurorii susţinând că a cerut bani pentru întocmirea la nivelul primăriei a unui plan urbanistic zonal. Oprea s-a aflat sub control judiciar pe cauţiune, fiind inculpat pentru luare de mită, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, abuz în serviciu, fals în declaraţiile de avere, spălare de bani. Prin ordonanţa privind controlul judiciar, edilului i s-au impus interdicţia de a părăsi teritoriul României, de a comunica cu mai multe persoane din primărie, şi i s-a atras atenţia că dacă va încălca cu rea-credinţă interdicţiile, măsura poate fi înlocuită cu arestul preventiv sau cu arestul la domiciliu.



Săptămâna trecută, vineri, Tribunalul Bucureşti a admis propunerea formulată de DNA privind arestarea preventivă pe motiv de încălcare a termenilor controlului judiciar de către Vlad Oprea. Acesta a contestat decizia judecătorilor.

În spaţiul public, Vlad Oprea a susţinut că afirmaţiile privind încălcarea termenilor controlului judiciar în ceea ce îl priveşte sunt ”complet nereale şi reprezintă pure speculaţii”.

Editor : A.P.