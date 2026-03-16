Procurorii din CSM continuă să fie indeciși în cazurile lui Florența și Voineag. Aviz favorabil pentru procurorul propus la șefia DNA

Foto:Inquam Photos / Octav Ganea

Propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Ioan-Viorel Cerbu, a primit un aviz favorabil din partea secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Până în prezent, procurorii CSM au avizat favorabil doar propunerile pentru funcțiile de procuror-șef ai DNA și DIICOT, în timp ce egalitatea persistă în cazurile lui Alex Florența și Marius Voineag. 

Luni, 16 martie, Viorel Cerbu, propunerea pentru funcția de procuror-șef DNA, a participat la interviul organizat de procurorii din CSM.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție a domnului IOAN-VIOREL CERBU, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. (unanimitate)”, potrivit ordinii de zi soluționate a ședinței procurorilor din CSM, de luni.

Tot în cadrul ședinței de luni s-a reluat votul pentru avizarea numirilor în funcții de conducere a celor doi actuali șefi de parchete: Marius Voineag (pentru funcția de adjunct al procurorului general) și Alex Florența (procuror-șef adjunct DIICOT).

Procurorii din CSM nu s-au pus de acord nici luni asupra avizării, favorabile sau negative, acestor propunerii, fiind înregistrate trei voturi pentru avizarea negativă și trei voturi pentru avizarea favorabilă (ministrul Radu Marinescu a votat pentru avizarea favorabilă a acestora). 

În acest caz, votarea se reia în ședințele următoare până se ajunge la o decizie luată cu majoritate de voturi. Dacă nu se ajunge la un consens în următoarele 30 de zile, ministrul Justiției poate înainta propunerea către președinte fără avizul secției de procurori a CSM.

Până în prezent, dintre propunerile formulate de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete, doar Codrin Horațiu Miron (propunerea pentru funcția de procuror-șef DIICOT) a primit un aviz favorabil din partea procurorilor din CSM.

Propunerea pentru funcția de procuror general, Cristina Chiriac, dar și propunerea pentru a doua funcție de procuror-șef adjunct DIICOT, Gill-Julien Grigore-Iacobici, au primit avize negative.

Marți, 17 martie, interviurile CSM continuă cu cele două propuneri pentru funcțiile de procuror-șef adjunct la DNA: Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan.

În cazul avizelor favorabile, propunerile vor ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan. 

În cazul în care avizul CSM este negativ, ministrul Justiției trebuie să facă un alt interviu cu candidatul, iar în urma acestuia decide dacă trimite propunerea președintelui sau reface procedura de selecție. Avizul procurorilor CSM este, însă, unul consultativ. 

