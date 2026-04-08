Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe foștii șefi DNA și Parchetul General pe care i-a criticat în trecut

Președintele Nicușor Dan l-a numit pe fostul șef DNA, Marius Voineag, în funcția de procuror-șef adjunct al Parchetului General, iar pe fostul procuror general, Alex Florența, în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT, deși anterior s-a declarat „nemulțumit” de activitatea acestora. Întrebat cum a ajuns la această decizie, șeful statului a explicat că cei doi „au structurat activitatea parchetelor pe care le-au condus și au expertiză în a gestiona multe lucruri deodată”.

Nicușor Dan a explicat ce le-a reproșat anterior lui Voineag și lui Florența și de ce a considerat potrivite noile numiri.

„Ce le-am reproșat celor doi au fost două lucruri: că pe chestiuni cum ar fi - CSM refuză numirea unor procurori importanți la secția specială pentru magistrați, sau pe aceste hotărâri obligatorii ale ÎCCJ sau pe relația cu polițiști judiciari care ajută parchetele, pe diferite echipamente fără de care nu poți face o cercetare pe telefon - pe aceste chestiuni nu am auzit în spațiul public, în numele corpului de procurori, nu am auzit critici, nu am auzit opoziție fermă a domnilor Voineag și Florența și a doamnei Albu care să spună: activitatea noastră e ineficientă din aceste cauze. Asta e o critică pe care mi-o mențin.

Și a doua, mai importantă este cum vede cetățeanul român activitatea parchetelor. Cetățeanul nu vede că DNA se luptă cu adevărat cu marea corupție și nu vede că Parchetul General se ocupă știu eu..de inspectorul de la Protecția Consumatorului sau inspectorul de la construcții - astea sunt lucrurile pe care le-am reproșat.

Dacă putem avea nuanțe, sunt oameni care au structurat activitatea parchetelor pe care le-au condus și care au expertiză în a gestiona multe lucruri deodată, cred că e utilă în funcția de adjunct”, a declarat președintele Nicușor Dan.

În septembrie 2025, Nicușor Dan se declara nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, susținând că aceste parchete au „o problemă de management”.

„N-am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosarede corupție care s-au prescris. Aici trebuie să ne uităm nu la categoria în ansamblu a magistraților, în opinia mea, trebuie să ne uităm la șefii de parchete. E o problemă de management, câte resurse alocăm pentru niște chestiuni importante pentru societate. Eu am fost printre cei care am criticat tot timpul managementul Parchetului general și al parchetelor speciale, cum ar fi DNA”, afirma Nicușor Dan.

Întrebat dacă, atunci când expiră mandatele șefilor marilor parchete, Parchetul General, DNA și DIICOT, intenționează să facă alte numiri, președintele a răspuns: „Eu nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”.

Șeful statului a anunțat miercuri numirile pentru funcțiile de procurori-șefi la DNA, DIICOT sau Parchetul General.

„Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef DNA și a domnului Vlad Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie

Marinela Mincă și Marius Ștefan au fost numiți în cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA. Marius Voineag va deveni procuror-șef adjunct al Parchetului General. Alex Florența va deveni procuror-șef adjunct DIICOT.

Domnii Ștefan și Florența își vor începe mandatul în 15 aprilie, domnul Voineag și doamna Mincă își vor începe activitatea în 30 iunie

Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT”, a declarat Nicușor Dan.

Citește mai mult AICI

