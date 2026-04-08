Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe foștii șefi DNA și Parchetul General pe care i-a criticat în trecut

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan l-a numit pe fostul șef DNA, Marius Voineag, în funcția de procuror-șef adjunct al Parchetului General, iar pe fostul procuror general, Alex Florența, în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT, deși anterior s-a declarat „nemulțumit” de activitatea acestora. Întrebat cum a ajuns la această decizie, șeful statului a explicat că cei doi „au structurat activitatea parchetelor pe care le-au condus și au expertiză în a gestiona multe lucruri deodată”.

Nicușor Dan a explicat ce le-a reproșat anterior lui Voineag și lui Florența și de ce a considerat potrivite noile numiri.

„Ce le-am reproșat celor doi au fost două lucruri: că pe chestiuni cum ar fi - CSM refuză numirea unor procurori importanți la secția specială pentru magistrați, sau pe aceste hotărâri obligatorii ale ÎCCJ sau pe relația cu polițiști judiciari care ajută parchetele, pe diferite echipamente fără de care nu poți face o cercetare pe telefon - pe aceste chestiuni nu am auzit în spațiul public, în numele corpului de procurori, nu am auzit critici, nu am auzit opoziție fermă a domnilor Voineag și Florența și a doamnei Albu care să spună: activitatea noastră e ineficientă din aceste cauze. Asta e o critică pe care mi-o mențin.

Și a doua, mai importantă este cum vede cetățeanul român activitatea parchetelor. Cetățeanul nu vede că DNA se luptă cu adevărat cu marea corupție și nu vede că Parchetul General se ocupă știu eu..de inspectorul de la Protecția Consumatorului sau inspectorul de la construcții - astea sunt lucrurile pe care le-am reproșat.

Dacă putem avea nuanțe, sunt oameni care au structurat activitatea parchetelor pe care le-au condus și care au expertiză în a gestiona multe lucruri deodată, cred că e utilă în funcția de adjunct”, a declarat președintele Nicușor Dan.

În septembrie 2025, Nicușor Dan se declara nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, susținând că aceste parchete au „o problemă de management”.

„N-am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosarede corupție care s-au prescris. Aici trebuie să ne uităm nu la categoria în ansamblu a magistraților, în opinia mea, trebuie să ne uităm la șefii de parchete. E o problemă de management, câte resurse alocăm pentru niște chestiuni importante pentru societate. Eu am fost printre cei care am criticat tot timpul managementul Parchetului general și al parchetelor speciale, cum ar fi DNA”, afirma Nicușor Dan.

Întrebat dacă, atunci când expiră mandatele șefilor marilor parchete, Parchetul General, DNA și DIICOT, intenționează să facă alte numiri, președintele a răspuns: „Eu nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”.

Șeful statului a anunțat miercuri numirile pentru funcțiile de procurori-șefi la DNA, DIICOT sau Parchetul General.

  • „Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef DNA și a domnului Vlad Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie
  • Marinela Mincă și Marius Ștefan au fost numiți în cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA. Marius Voineag va deveni procuror-șef adjunct al Parchetului General. Alex Florența va deveni procuror-șef adjunct DIICOT.
  • Domnii Ștefan și Florența își vor începe mandatul în 15 aprilie, domnul Voineag și doamna Mincă își vor începe activitatea în 30 iunie
  • Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT”, a declarat Nicușor Dan.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Petrolier
4
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan 1
Ce spune Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate din campania electorală
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan critică din nou Ungaria pentru că blochează ajutorul Ucrainei: „E inadmisibil”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan: Fără discuție, dosarele Mineriadei și Revoluției sunt un eșec al justiției
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își vor începe mandatul
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Vicepreședintele CJ Argeș a fost trimis în judecată de DNA, într-un dosar cu locuințe pentru persoane vulnerabile
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă...
Russia Hungary
Noi interceptări ale discuțiilor telefonice Lavrov-Szijjártó. Cum...
Ultimele știri
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni. Ce s-a schimbat în urma lucrărilor de modernizare
Tranzacţia prin care Umbrărescu intenţionează să preia activele ArcelorMittal Hunedoara SA a fost autorizată de Consiliul Concurenţei
Ivan: Energia nucleară este cea mai sigură, continuăm cu Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Imaginile durerii pe Arena Națională: Neli și Răzvan Lucescu și-au luat adio de la „Il Luce”
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...