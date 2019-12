Răzvan Cuc, după audierile de la DNA Timișoara: Nu am nicio treabă cu subiectul menționat

Fostul ministu al Transporturilor, Răzvan Cuc, audiat vineri la DNA Timișoara în dosarul mitei de la PSD Arad, a spus, la ieșire, că nu are „nicio treabă cu subiectul menționat”.

„Eu cred că am lămurit situația vis-a-vis de ceea ce a apărut în presă. Nu am nicio treabă cu subiectul menționat. Niște oameni probabil s-au folosit de numele meu și de funcția pe care o aveam în acel moment. Am venit, am dat declarații, dacă e nevoie voi reveni. Și cam atât”, a spus Cuc, citat de Mediafax.

Întrebat dacă știa de luptele politice din interiorul PSD pentru numirea pe funcție a unor directori de la DRDP Timișoara, Cuc a răspuns: „Haideți să nu extrapolăm. Pe mine m-a interesat în timpul mandatului să merg pe șantier și să îmi fac treaba. Nu m-a interesat să fac niciun alt fel de numiri. Din câte știu eu, din ce s-au făcut numiri în cadrul campaniilor - vorbesc de directori generali - s-au făcut conform Ordonanței 109. În rest, directorii din cadrul regionalelor au avut autonomia de a-și face angajările și echipele”.

Întrebat, de asemenea, dacă știe cine i-a folosit numele, Cuc a spus că din ce a citit în presă „probabil mai multe persoane care așa au simțit, să se laude cu faptul că l-ar cunoaște.

Înainte de Răzvan Cuc, au fost audiați și fostul ministru de Interne Mihai Fifor și Luminiţa Jivan, preşedintele PSD Caraş-Severin.

Răzvan Cuc era nemulțumit că șpaga ajungea la Niculae Bădălău

Fostul șef al Direcției Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, Bogdan Munteanu a afirmat că ministrul Răzvan Cuc ar fi reproșat că sumele de bani obținute din comiterea infracțiunilor de corupție sunt predate facțiunii PSD Giurgiu, cu care el se află în conflict: ”Dar Grasu așa o zis atunci la ... I-o zis pă față, ce bă, că voi faceți și-i duceți lui Bădălău și lui Mina”.

Discuțiile între inculpați au scos în evidență obloigațiile funcționarilor susținuți politic de partid de a plăti taxe lunare la casieria organizației, cuantumul sumelor raportându-se la ierarhia fiecărei funcții.

Lipsa oricărui criteriu de profesionalism la numirea în funcțiile de conducere este scoasă în evidență chiar de către Mirel Pascu, vicepreședinte al PSD Arad, într-o discuție din august 2019. Acesta a spus că Mircea Lucaciu nu îndeplinește criteriile politice pentru numirea în funcție.

„Păi cum să-l pui pă Mircea director? Râde toată Frontiera, râde toată Direcția, toți de noi... Păi el n-are poziție politică... Zero! Școală zero!Experiență într-o chestie de conducere directă, zero... Pă trei valențe, care le ai la CV-u, nu? Bă, ce... ce experiență politică ai? Bă, am fost vicepreședinte, consilieru lu cutare, am făcut aia. P..., el n-are nimica. Nici măcar la Nădlac nu-i președinte. Îl doare-n p... de partid, mâine! Da... Ă... Alte experiențe, el n-a fost niciodată în nicio funcție. O fost controlor de trafic. Îl duci tu controlor de trafic? Păi unde ai mai auzit așa ceva în țară?”

Trei parlamentari PSD, implicați în dosarul șpăgilor din Vama Nădlac 2

În acest dosar, în care sunt cercetați și trei parlamentari PSD, au fost reținute inițial opt persoane, printre care și șeful Direcției Regionale de Drumuri Timișoara, Cristian Ispravnic, însă, ulterior, au fost eliberate de către judecători. Ispravnic a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Procurorii DNA îl acuză pe șeful Direcției Regionale de Drumuri Timișoara de 9 infracțiuni de folosire a influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, 5 infracțiuni de luare de mită, 5 de abuz în serviciu și de complicitate la folosirea influenței sau autorității. În acest caz sunt cercetați și alți angajați ai DRDP Timișoara.

În acest dosar sunt cercetați și doi deputați PSD, Dorel Căprar și Florin Tripa, dar și senatorul PSD Ioan Narcis Chisăliță.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcții de conducere ofereau protecție controlorilor de trafic contra unor sume de bani. „În cadrul unor agenții de control și încasare situate în punctele de trecere a frontierei ar fi existat obiceiul ca funcționarii care își desfășoară activitatea să încaseze de la transportatori, pe lângă taxele legale și sume de bani cu titlu de mită, pentru a nu constata și aplica anumite sancțiuni acestora. Spre exemplu, pentru a oferi <protecție>, în perioada 2016-noiembrie 2019, inculpata Miuțescu Elisabeta ar fi pretins și primit de la o persoană având funcția de controlor de trafic (martor în cauză) suma totală de 19.300 de euro”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, conform procurorilor, angajările pe posturi de controlori de trafic în cadrul DRDP Timișoara s-ar fi făcut prin fraudarea concursului. „De menționat este faptul că posturile respective ar fi urmat să fie ocupate numai după ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidaților, urmând ca decizia finală să îi aparțină suspectului Căprar Dorel Gheorghe”, mai spus procuroii DNA.

Procurorii mai susțin că șefii din cadrul DRDP Timișoara sau din alte instituții locale sau regionale, susținuți de partid în funcții, „ar fi avut obligația de a plăti o taxă lunară la casieria organizației județene de partid, cuantumul taxei raportându-se la funcția deținută”.

„Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu funcții de conducere susținute în acele funcții de partid ar fi avut obligația de a plăti și alte sume de bani, raportat la necesitățile de moment și solicitările persoanelor cu funcții de conducere din partid, identificându-se o asemenea situație când suspectul Căprar Dorel Gheorghe ar fi pretins și primit suma de 4.500 de lei de la inculpații Horgea Cristian, Lucaciu Mircea și suspectul Munteanu Bogdan (câte 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegații din Japonia”, mai arată procurorii în comuncat.

Tot în acest dosar, fosta șefă a ISJ Arad este cercetată pentru abuz în serviciu, după ce ar fi dispus „din considerente politice și cu încălcarea Legii educației naționale, eliberarea din funcție a unui inspector școlar pentru criticile aduse partidului”.

În acest dosar, procurorii DNA și ofițerii DGA au făcut luni mai multe percheziții, inclusiv la sediul PSD Arad.