Reacția lui Tudorel Toader, după ce Codruța Kovesi a contestat revocarea sa la CEDO

Ministrul justiţiei, Tudorel Toader, spune că CCR nu judecă oameni, ci „excepţii, obiecţii sau conflicte juridice de natură constituţională”. Este reacția sa după ce fosta şefă a DNA a contestat la CEDO revocarea sa din funcție.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

„Deciziile CCR sunt definitive. Curtea nu judecă oameni, judecă excepţii, obiecţii sau conflicte juridice de natură constituţională. La CEDO te adresezi împotriva hotărârilor instanţelor judecătoreşti în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă”', a declarat Toader pentru Agerpres.

Laura Codruţa Kovesi a depus, în luna decembrie 2018, o plângere la CEDO, în care arată că i-au fost încălcate mai multe drepturi atunci când a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA, în urma deciziei Curţii Constituţionale din mai 2018.

„Am formulat în luna decembrie 2018 o plângere, în nume personal, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care am arătat că au fost încălcate mai multe drepturi prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în ceea ce priveşte revocarea din funcţia de procuror-şef al DNA, ca urmare a Deciziei nr. 358 din 30 mai 2018 pronunţată de Curtea Constituţională”, se arată într-un răspuns al Parchetului General la solicitarea Agerpres.

Kovesi susţine că nu a avut posibilitatea să se apere în faţa Curţii Constituţionale şi nici nu a putut formula o cale de atac împotriva deciziei luate de judecătorii constituţionali.

„Motivele pe care le-am invocat în acţiune au vizat faptul că, prin decizia sa, Curtea Constituţională a hotărât revocarea din funcţie, deşi nu am avut calitatea de parte în conflictul soluţionat de instanţa constituţională, nu am fost citată în faţa Curţii Constituţionale şi nu am avut posibilitatea de a avea cel puţin calitatea de 'intervenientă', pentru a exprima un punct de vedere în apărarea mea. Decizia Curţii Constituţionale nu a putut fi contestată, inexistenţa unei căi de atac fiind stabilită de însăşi motivarea deciziei Curţii Constituţionale. Astfel, am reclamat şi faptul că nu există în dreptul intern un temei de drept prin care să poată fi exercitată o cale de atac împotriva deciziei Curţii Constituţionale nr. 358 din 30 mai 2018”, arată Laura Codruţa Kovesi.

