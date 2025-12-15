Secţia pentru judecători din CSM organizează consultări după scandalul din justiție. Judecătorii, chemați să completeze un chestionar

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat luni că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, „având în vedere contextul actual din justiţie”. Judecătorii sunt chemați să răspundă unui chestionar online în care sunt enumerate mai multe teme care privesc activitatea lor, iar miercuri este programată o întâlnire la sediul CSM, unde sunt invitați și reprezentanți ai Ministerului Justiției, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.

Printre temele la care judecătorii sunt invitați să se pronunțe se află:

detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată,

percepţia asupra independenţei justiţiei,

cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. Problematica prescripției răspunderii penale,

salarizarea şi pensiile de serviciu ale judecătorilor,

volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor,

libertatea de exprimare a judecătorilor,

alte aspecte.

Concluziile discuţiilor urmează să fie prezentate vineri, 19 decembrie, potrivit unui comunicat al CSM.

Anunţul vine după documentarul Recorder privind situaţia din Justiţie şi după ce iniţial Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie.

„Având în vedere contextul actual din justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor”, anunţă luni CSM.

Ședință miercuri la CSM

Pentru data de 17 decembrie, ora 12:30, au fost invitaţi la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.

„Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025”, precizează CSM.

Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025.

Editor : B.P.