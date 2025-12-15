Live TV

Secţia pentru judecători din CSM organizează consultări după scandalul din justiție. Judecătorii, chemați să completeze un chestionar

Data publicării:
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ședință miercuri la CSM

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat luni că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, „având în vedere contextul actual din justiţie”. Judecătorii sunt chemați să răspundă unui chestionar online în care sunt enumerate mai multe teme care privesc activitatea lor, iar miercuri este programată o întâlnire la sediul CSM, unde sunt invitați și reprezentanți ai Ministerului Justiției, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.

Printre temele la care judecătorii sunt invitați să se pronunțe se află:

  • detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată,
  • percepţia asupra independenţei justiţiei,
  • cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. Problematica prescripției răspunderii penale,
  • salarizarea şi pensiile de serviciu ale judecătorilor,
  • volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor,
  • libertatea de exprimare a judecătorilor,
  • alte aspecte.

Concluziile discuţiilor urmează să fie prezentate vineri, 19 decembrie, potrivit unui comunicat al CSM.

Anunţul vine după documentarul Recorder privind situaţia din Justiţie şi după ce iniţial Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie.

„Având în vedere contextul actual din justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor”, anunţă luni CSM.

Ședință miercuri la CSM

Pentru data de 17 decembrie, ora 12:30, au fost invitaţi la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.

„Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025”, precizează CSM.

Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
Digi Sport
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea justiției. Problemele semnalate sunt grave, dar au rezolvare”
Mai multe persoane participă la Marșul „Împreună pentru Justiție!”, din Piața Universității spre Piața Victoriei, în București, 14 decembrie 2025.
Reacția lui Radu Marinescu după manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune Theodor Paleologu despre pensiile speciale ale magistraților
teodor paleologu
Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O tentativă de intimidare într-un stil mafiot”
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară după ancheta Recorder: „Trebuie verificat și se verifică”
Recomandările redacţiei
2025-12-15-6132
A cincea moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Senatul a început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrei...
Simion Parlament
Simion, mesaj pentru Bolojan la dezbaterea moțiunii: În loc să vă...
Horațiu Potra.
Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel...
Ultimele știri
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite”
JPMorgan își extinde în Europa creditele garantate cu maşini de lux
Adrian Ţuţuianu a preluat mandatul de şef al AEP pentru 8 ani. Care sunt prioritățile pe care le-a anunțat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR poate decide că...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce înseamnă E10 la centrală. Eroarea semnalată de mulţi români în ultima perioadă
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai avut salariu între 2.000 și 5.000 lei? Cu ce procent din leafă rămâi la pensie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere