Video Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un coleg

Liana Nicoleta Arsenie_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București. Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Daniela Panioglu, sancționată disciplinar Ce spune judecătoarea din ancheta Recorder

Președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie a declarat, miercuri, despre judecătoarea care a acuzat abuzurile conducerii CAB și a criticat-o pe șefa ÎCCJ Lia Savonea, Daniela Panioglu, că aceasta a încasat ilegal o chirie, cu toate că avea un apartament de 104 metri pătrați și a avut o atitudine violentă, „l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată”.

„În timp ce invocă exigențe morale, a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe. O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a sistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a afirmat Liana Arsenie, într-o conferință de presă susținută miercuri la sediul Curții de Apel București.

Ea a vorbit despre o „conduită ilicită” a judecătoarei Panioglu și de o atitudinea agresivă a acesteia.

„Această conduită vorbește de la sine despre prăpastia dintre vorbe și fapte. Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi privește pe alții. Conduita sa ilicită nu e doar de însușire a banului public, ci este vorba și despre încălcarea atribuțiilor de serviciu. Ea a fost sancționată pentru afecțiuni fizice și verbale asupra unui coleg. Ea l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată”, a completat Arsenie.

De asemenea, șefa CAB a mai spus că „mulți colegi au refuzat să facă echipă cu ea”.

„Din 23 de judecători, unul și-a manifestat intenția de a face complet cu doamna judecător. După un an, a renunțat și el”, a adăugat Arsenie.

Totodată, președinta Curții de Apel a vorbit despre un dosar tergiversat de Daniela Panioglu și care a stat timp de 9 ani fără soluționare.

„În concret, fiind investită în 2013 cu soluționarea unui dosar, nu l-a soluționat timp de 9 ani, amânând pronunțarea pentru 268 de zile. Menționăm că, așa cum rezultă din rechizitoriu, prejudiciul este de ordinul milioanelor de euro. Acest dosar a fosr preluat ulterior de un alt complet. În final, acum dosarul se află în stadiu de finalizare, după aproape doi ani de zile. Faceți dvs. comparația de timp”, a explicat ea.

Daniela Panioglu, sancționată disciplinar

Șefa CAB a mai precizat că judecătoarea Panioglu „a fost sancționată disciplinar pentru că a inserat aprecieri care erau fapte penale săvârșite de procurori, depășind astfel limitele sesizării”.

„Este cu evidență faptul că Curtea de Apel București a avut de gestionat ani de zile un judecător agresiv fizic și verbal cu majoritatea colegilor”, a conchis Liana Nicoleta Arsenie.

Ulterior, a fost difuzată o înregistrare audio făcută în sala de judecată în care se auze un proces care a fost prezidat de judecătoarea Daniela Panioglu și ar denota atitudinea verbală agresivă a acesteia. 

Apoi, cu ajutorul unui coleg de la IT, au difuzat o înregistrare audiu, din sala de judecată, unde se auzea un proces unde prezida judecătoarea Daniela Panioglu.

Ce spune judecătoarea din ancheta Recorder

Daniela Panioglu, care spune ca a fost forțată să iasă la pensie, a criticat și acuzat conducerea Curții de Apel București, spunând într-un interviu acordat Euronews cum sunt prescrise pe bandă rulantă dosarele de corupție. Judecătoarea apare în ancheta Recorder. Ea a a adăugat că este o „structură piramidală în vârful căreia se află un lider” numit Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Situația e foarte gravă, a fost trecută sub tăcere, s-a suferit sub tăcere atâta timp, dar cred că așa nu se mai poate în societatea română. Justiția este nefuncțională, mă refer la justiția penală și la dosarele de mare corupție. (...) Este o structură piramidală în vârful căreia se află un lider care, extrem de meticulos și în timp, a reușit să acapareze tot sistemul judiciar. Se numește Savonea Lia. A fost liderul în fapt al acelei grupări despre care se vorbea și în material. Acest lider și-a plasat, creat și țesut atent și meticulos toată rețeaua, a plasat anumiți șefi de instanțe. În mandatul lor, acești șefi de instanțe au intervenit ca o presiune asupra judecătorilor”, a explicat Panioglu.

Lia Savonea a precizat, tot la Euronews, că ancheta publicată de Recorder are mărturii care nu sunt susținute de date verificabile și include „afirmații necorespunzătoare realității”. Șefa ÎCCJ a mai spus că informațiile din reportaj induc ideea unei justiții „capturate”, însă aceasta este o percepție artificială.

