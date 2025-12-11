Pe umerii îndepărtați ai unui munte, la 80 de kilometri est de Roma, casa consacrată Trisulti se înalță ca un monument al dificultății de a înființa o versiune europeană a mișcării „Make America Great Again” (MAGA). În această mănăstire cartuziană veche de 700 de ani de pe Monte Rotonaria, Steve Bannon, ideologul America First și fost strateg șef al președintelui Donald Trump, a încercat să înființeze o „școală de gladiatori” pentru războinicii culturali național-conservatori din întreaga Europă, scrie The Times.

Academia pentru Occidentul Iudeo-Creștin, așa cum era cunoscută, s-a împotmolit într-o acțiune în justiție și într-o tentativă de evacuare din partea Ministerului Culturii din Italia.

Acum, însă, noțiunea fundamentală de „cultivare a rezistenței” față de hegemonia liberală percepută în Europa este oficial un pilon al politicii externe americane.

Strategia de securitate națională a Statelor Unite descrie guvernele centriste europene în termenii pe care administrațiile anterioare îi rezervau URSS-ului și blocului estic: Uniunea Europeană „subminează libertatea politică și suveranitatea”, mișcările de opoziție sunt „suprimate”, libertatea de exprimare „cenzurată”, iar identitatea națională „ștearsă”.

Rapoartele sugerează că o versiune „internă” mai lungă a documentului include obiective de destrămare a UE și de consolidare a „partidelor, mișcărilor și figurilor intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modurilor de viață tradiționale europene”.

Toate acestea i-au făcut pe unii oficiali europeni să se întrebe dacă țările lor s-ar putea confrunta cu campanii de subversiune politică asemănătoare Războiului Rece pe două fronturi: de la Rusia la est și de la SUA la vest.

Un exemplu frapant al acestui fenomen este vizita în SUA, efectuată săptămâna aceasta, de o delegație formată din aproximativ 20 de parlamentari și funcționari din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Aceștia sunt conduși de Markus Frohnmaier, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă al AfD, care este, de asemenea, în relații bune cu Moscova și a fost descris cândva într-un document de strategie al Kremlinului, divulgat prin scurgeri de informații, ca fiind „sub controlul [nostru] absolut”.

Vineri, Frohnmaier, în vârstă de 34 de ani, care a negat acuzațiile că se află sub influență rusă, va fi invitatul de onoare la o gală a Clubului Tinerilor Republicani din New York, unde va primi un premiu în memoria lui Allen Dulles, războinicul Rece înrăit și director fondator al CIA.

La Washington, el și colega sa deputată AfD, Anna Rathert, urmau să se întâlnească cu congresmena republicană Anna Paulina Luna, o aliată ferventă a lui Trump, care l-a primit pe ambasadorul rus la recepția sa de Crăciun de miercuri.

Luna trecută, Luna a găzduit-o și pe Naomi Seibt, o tânără vedetă de pe rețelele sociale din extrema dreaptă germană, și s-a oferit să o ajute să obțină azil politic în SUA.

„Este necesar să extindem cooperarea internațională dintre forțele conservatoare din America de Nord și Europa”, a declarat Frohnmaier. „În mod ideal, vom stabili formate fixe pentru dialog și strategii comune pentru aspecte precum publicitatea și dezvoltarea inițiativelor politice.”

Întrebarea decisivă va fi cât de departe este dispusă administrația Trump să adopte această abordare: dacă se va limita la crearea de rețele și la cuvinte puternice de laudă și condamnare sau dacă ar putea apela la instrumente mai importante, de la politica comercială până la genul de tehnici de interferență politică pe care Dulles le-a inițiat la CIA.

Un membru bine conectat al unui think tank din Washington a sugerat că strategia intră într-o nouă fază după ce discursurile directe, precum discursul susținut în februarie la München de J.D. Vance, vicepreședintele, au fost considerate insuficient de eficiente.

„Acesta va fi un proces iterativ de învățare”, a spus analistul.

Analistul a subliniat că centrul-stânga european are o lungă tradiție de a trimite activiști pentru a sprijini campaniile electorale ale Partidului Democrat în SUA, așa că Trump și republicanii au simțit că nu fac decât să răsplătească intervențiile în natură.

De asemenea, el a explicat că marile țări vest-europene, precum Marea Britanie și Germania, se confruntă cu o presiune deosebită din cauza sentimentului că împărtășesc „legături comune și valori comune” istorice profunde cu SUA.

„Nu cred că este posibil să înțelegem în ce măsură atașamentul american față de Europa este determinat de sentimente”, a spus cercetătorul. „Acest lucru nu se aplică Finlandei, Estoniei sau Macedoniei de Nord.”

Un analist din Berlin a remarcat că FBI-ul s-a implicat recent în ancheta de corupție de 100 de miliarde de dolari care afectează guvernul ucrainean și a speculat că acest lucru ar putea fi un prevestitor al lucrurilor care vor urma pentru restul Europei.

Cu toate acestea, Ilan Berman, vicepreședintele American Foreign Policy Council, un think tank conservator din Washington, a declarat că nu se așteaptă la o escaladare dramatică. „Cel mai imediat, vorbim despre retorică și creare de rețele”, a spus el. „Dar există un efect descurajant mai amplu care poate fi așteptat și care este susceptibil să afecteze cooperarea militară și parteneriatul economic.”

„Nu prevăd acțiuni punitive din partea Washingtonului, dar este evident că este mai probabil ca Casa Albă să manifeste o atitudine distantă față de țările care văd sau interpretează valorile occidentale diferit.”

Crearea unui echivalent al MAGA în Europa nu ar fi ușoară, mai ales pentru că diversele mișcări populiste de dreapta din UE au interese și opinii contradictorii asupra multor probleme, chiar dacă tind să împărtășească diagnosticul strategiei de securitate națională a SUA privind problemele continentului lor.

Aceste tensiuni au fost subliniate în urmă cu două săptămâni de un summit din orașul Lublin, din estul Poloniei, care fusese inițial prezentat drept creuzetul unui analog european al MAGA, având-o ca invitată principală pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian.

În cele din urmă, congresul de tineret al mișcării Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a fost departe de aceste ambiții. Meloni s-a limitat la un mesaj video, potrivit participanților, iar vorbitorii s-au dovedit a fi în întregime polonezi, reducând evenimentul la puțin mai mult decât o întâlnire pentru partidul de opoziție Lege și Justiție din țară.

Legăturile dintre MAGA și AfD ar putea fi mai instructive. Extrema dreaptă germană a dezvoltat o rețea de legături cu republicanii din 2022, când deputatul Jan Wenzel Schmidt și aliații săi au început să construiască contacte în Congres și au organizat o excursie la proprietatea Mar-a-Lago din Florida, principala reședință privată a lui Trump.

Wenzel Schmidt, în vârstă de 34 de ani, care urma să i se alăture lui Frohnmaier în SUA săptămâna aceasta, a declarat că nu vede nicio șansă a unei „mișcări de masă unificate” în Europa, similare cu MAGA, ci mai degrabă caută o „amalgamare a forțelor naționale care împărtășesc obiective similare”.

Campania sa de socializare a dat roade la conferința de securitate de la München din februarie, când Vance a refuzat să se întâlnească cu Olaf Scholz, cancelarul german de la acea vreme, și în schimb s-a îndreptat direct spre Alice Weidel, candidata AfD.

De atunci, Vance și alte personalități din vârful guvernului SUA au criticat în repetate rânduri establishmentul german pe teme precum libertatea de exprimare, strategia economică și imigrația, chiar dacă însuși Trump și unii dintre susținătorii săi au lăudat Berlinul pentru creșterea rapidă a cheltuielilor militare.

Nu este clar dacă o măsură mai agresivă din partea Washingtonului, care să meargă dincolo de bravadă, ar ajuta cu adevărat cauza AfD.

Frohnmaier a declarat că nu dorește să vadă SUA folosind „instrumente de presiune” pentru a-și ajuta partidul. Cu toate acestea, el a adăugat: „SUA au tot dreptul să-și consolideze partenerii de încredere cu resursele sale. Iar acești parteneri nu mai sunt guvernele de sub Merz sau Macron, ci forțele politice care vor să susțină Occidentul ca idee.”

