Live TV

Analiză Rusia la est și SUA la vest. Europa, sub o presiune fără precedent alimentată de MAGA lui Donald Trump

Data publicării:
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Pe umerii îndepărtați ai unui munte, la 80 de kilometri est de Roma, casa consacrată Trisulti se înalță ca un monument al dificultății de a înființa o versiune europeană a mișcării „Make America Great Again” (MAGA). În această mănăstire cartuziană veche de 700 de ani de pe Monte Rotonaria, Steve Bannon, ideologul America First și fost strateg șef al președintelui Donald Trump, a încercat să înființeze o „școală de gladiatori” pentru războinicii culturali național-conservatori din întreaga Europă, scrie The Times.

Academia pentru Occidentul Iudeo-Creștin, așa cum era cunoscută, s-a împotmolit într-o acțiune în justiție și într-o tentativă de evacuare din partea Ministerului Culturii din Italia.

Acum, însă, noțiunea fundamentală de „cultivare a rezistenței” față de hegemonia liberală percepută în Europa este oficial un pilon al politicii externe americane.

Strategia de securitate națională a Statelor Unite descrie guvernele centriste europene în termenii pe care administrațiile anterioare îi rezervau URSS-ului și blocului estic: Uniunea Europeană „subminează libertatea politică și suveranitatea”, mișcările de opoziție sunt „suprimate”, libertatea de exprimare „cenzurată”, iar identitatea națională „ștearsă”.

Rapoartele sugerează că o versiune „internă” mai lungă a documentului include obiective de destrămare a UE și de consolidare a „partidelor, mișcărilor și figurilor intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modurilor de viață tradiționale europene”.

Toate acestea i-au făcut pe unii oficiali europeni să se întrebe dacă țările lor s-ar putea confrunta cu campanii de subversiune politică asemănătoare Războiului Rece pe două fronturi: de la Rusia la est și de la SUA la vest.

Un exemplu frapant al acestui fenomen este vizita în SUA, efectuată săptămâna aceasta, de o delegație formată din aproximativ 20 de parlamentari și funcționari din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Aceștia sunt conduși de Markus Frohnmaier, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă al AfD, care este, de asemenea, în relații bune cu Moscova și a fost descris cândva într-un document de strategie al Kremlinului, divulgat prin scurgeri de informații, ca fiind „sub controlul [nostru] absolut”.

Vineri, Frohnmaier, în vârstă de 34 de ani, care a negat acuzațiile că se află sub influență rusă, va fi invitatul de onoare la o gală a Clubului Tinerilor Republicani din New York, unde va primi un premiu în memoria lui Allen Dulles, războinicul Rece înrăit și director fondator al CIA.

La Washington, el și colega sa deputată AfD, Anna Rathert, urmau să se întâlnească cu congresmena republicană Anna Paulina Luna, o aliată ferventă a lui Trump, care l-a primit pe ambasadorul rus la recepția sa de Crăciun de miercuri.

Luna trecută, Luna a găzduit-o și pe Naomi Seibt, o tânără vedetă de pe rețelele sociale din extrema dreaptă germană, și s-a oferit să o ajute să obțină azil politic în SUA.

Este necesar să extindem cooperarea internațională dintre forțele conservatoare din America de Nord și Europa”, a declarat Frohnmaier. „În mod ideal, vom stabili formate fixe pentru dialog și strategii comune pentru aspecte precum publicitatea și dezvoltarea inițiativelor politice.”

Întrebarea decisivă va fi cât de departe este dispusă administrația Trump să adopte această abordare: dacă se va limita la crearea de rețele și la cuvinte puternice de laudă și condamnare sau dacă ar putea apela la instrumente mai importante, de la politica comercială până la genul de tehnici de interferență politică pe care Dulles le-a inițiat la CIA.

Un membru bine conectat al unui think tank din Washington a sugerat că strategia intră într-o nouă fază după ce discursurile directe, precum discursul susținut în februarie la München de J.D. Vance, vicepreședintele, au fost considerate insuficient de eficiente.

„Acesta va fi un proces iterativ de învățare”, a spus analistul.

Analistul a subliniat că centrul-stânga european are o lungă tradiție de a trimite activiști pentru a sprijini campaniile electorale ale Partidului Democrat în SUA, așa că Trump și republicanii au simțit că nu fac decât să răsplătească intervențiile în natură.

De asemenea, el a explicat că marile țări vest-europene, precum Marea Britanie și Germania, se confruntă cu o presiune deosebită din cauza sentimentului că împărtășesc „legături comune și valori comune” istorice profunde cu SUA.

„Nu cred că este posibil să înțelegem în ce măsură atașamentul american față de Europa este determinat de sentimente”, a spus cercetătorul. „Acest lucru nu se aplică Finlandei, Estoniei sau Macedoniei de Nord.”

Un analist din Berlin a remarcat că FBI-ul s-a implicat recent în ancheta de corupție de 100 de miliarde de dolari care afectează guvernul ucrainean și a speculat că acest lucru ar putea fi un prevestitor al lucrurilor care vor urma pentru restul Europei.

Cu toate acestea, Ilan Berman, vicepreședintele American Foreign Policy Council, un think tank conservator din Washington, a declarat că nu se așteaptă la o escaladare dramatică. „Cel mai imediat, vorbim despre retorică și creare de rețele”, a spus el. „Dar există un efect descurajant mai amplu care poate fi așteptat și care este susceptibil să afecteze cooperarea militară și parteneriatul economic.”

„Nu prevăd acțiuni punitive din partea Washingtonului, dar este evident că este mai probabil ca Casa Albă să manifeste o atitudine distantă față de țările care văd sau interpretează valorile occidentale diferit.”

Crearea unui echivalent al MAGA în Europa nu ar fi ușoară, mai ales pentru că diversele mișcări populiste de dreapta din UE au interese și opinii contradictorii asupra multor probleme, chiar dacă tind să împărtășească diagnosticul strategiei de securitate națională a SUA privind problemele continentului lor.

Aceste tensiuni au fost subliniate în urmă cu două săptămâni de un summit din orașul Lublin, din estul Poloniei, care fusese inițial prezentat drept creuzetul unui analog european al MAGA, având-o ca invitată principală pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian.

În cele din urmă, congresul de tineret al mișcării Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a fost departe de aceste ambiții. Meloni s-a limitat la un mesaj video, potrivit participanților, iar vorbitorii s-au dovedit a fi în întregime polonezi, reducând evenimentul la puțin mai mult decât o întâlnire pentru partidul de opoziție Lege și Justiție din țară.

Legăturile dintre MAGA și AfD ar putea fi mai instructive. Extrema dreaptă germană a dezvoltat o rețea de legături cu republicanii din 2022, când deputatul Jan Wenzel Schmidt și aliații săi au început să construiască contacte în Congres și au organizat o excursie la proprietatea Mar-a-Lago din Florida, principala reședință privată a lui Trump.

Wenzel Schmidt, în vârstă de 34 de ani, care urma să i se alăture lui Frohnmaier în SUA săptămâna aceasta, a declarat că nu vede nicio șansă a unei „mișcări de masă unificate” în Europa, similare cu MAGA, ci mai degrabă caută o „amalgamare a forțelor naționale care împărtășesc obiective similare”.

Campania sa de socializare a dat roade la conferința de securitate de la München din februarie, când Vance a refuzat să se întâlnească cu Olaf Scholz, cancelarul german de la acea vreme, și în schimb s-a îndreptat direct spre Alice Weidel, candidata AfD.

De atunci, Vance și alte personalități din vârful guvernului SUA au criticat în repetate rânduri establishmentul german pe teme precum libertatea de exprimare, strategia economică și imigrația, chiar dacă însuși Trump și unii dintre susținătorii săi au lăudat Berlinul pentru creșterea rapidă a cheltuielilor militare.

Nu este clar dacă o măsură mai agresivă din partea Washingtonului, care să meargă dincolo de bravadă, ar ajuta cu adevărat cauza AfD.

Frohnmaier a declarat că nu dorește să vadă SUA folosind „instrumente de presiune” pentru a-și ajuta partidul. Cu toate acestea, el a adăugat: „SUA au tot dreptul să-și consolideze partenerii de încredere cu resursele sale. Iar acești parteneri nu mai sunt guvernele de sub Merz sau Macron, ci forțele politice care vor să susțină Occidentul ca idee.”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
4
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump a primit o propunere privind posibile concesii teritoriale ucrainene
Ucraina tanc steag
Ce concesii ar putea accepta ucrainenii pentru pace. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie par a-l contrazice pe Donald Trump
soldati americani pe nava skipper
Imagini de la capturarea petrolierului „Skipper”, în largul Venezuelei. Momentul în care trupele americane coboară pe punte cu frânghii
Serghei Lavrov, primit de Donald Trump la Casa Albă
Lavrov îl laudă pe Donald Trump și atacă liderii europeni: „Toate neînțelegerile cu americanii au fost eliminate”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Ialta din 1945 (wsj)
Recomandările redacţiei
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Președintele Viktor Orban? Strategia care l-ar putea păstra la putere...
Ultimele știri
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie din 2026 peste 1,5 miliarde euro pentru noi scheme dedicate energiei şi eficie
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani
Șeful NATO, Mark Rutte, spune că Europa trebuie „să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț