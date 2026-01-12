Live TV

Șefa Curții de Apel București acuză un „plan matematic" de control al Justiției și critică magistrații care au mers la Cotroceni

Liana Nicoleta Arsenie, șefa Curți de Apel București. Foto: Gyozo Baghiu / Inquam Photos

Scandalul din sistemul judiciar ia amploare, după ce șefa Curtea de Apel București, Liana Arsenie, a acuzat public existența unui plan „matematic” de control al puterii judecătorești și a criticat magistrații care au mers la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele României.

Liana Arsenie a susținut că actuala putere executivă încearcă să își conserve influența prin controlul Justiției și a vorbit despre un scenariu bine calculat, care ar viza subordonarea puterii judecătorești.

Pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești. Nu doar pare. Este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii prin controlul puterii judecătorești. Un plan matematic, tehnic și foarte cinic”, a declarat șefa Curții de Apel București, Într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Aceasta a criticat și raportul de forțe dintre instituțiile statului, susținând că puterea executivă a ajuns să domine celelalte ramuri ale statului.

Puterea executivă practic devorează puterea legislativă”, a afirmat Liana Arsenie.

Arsenie susține că rolul Parlamentului a fost grav afectat.

Nu mai avem Parlament care să legifereze și există această nevoie de control asupra puterii judecătorești prin orice mijloace”.

Șefa Curții de Apel București a criticat dur și magistrații care au participat la întâlniri cu președintele României, Nicușor Dan, susținând că aceștia caută, de fapt, sprijin politic și nu reprezintă sistemul judiciar în ansamblu.

Constatăm că, de fiecare dată când se schimbă puterea politică, în România există un grup restrâns și nereprezentativ pentru judecători sau pentru procurori, un grup restrâns de judecători și de procurori care merg și acum la președintele Dan, așa cum au mers și la președintele Băsescu, cum au mers și la președintele Iohannis, afirmând nevoia de schimbare și de îmbunătățire a sistemului de justiție, practic ei solicită schimbări care să valideze eșecuri personale”.

Liana Arsenie a mai declarat că a solicitat o întâlnire cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta aceste probleme, însă până în prezent nu a primit un răspuns.

