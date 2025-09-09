Live TV

Șeful ELCEN a fost pus sub acuzare pentru mită și are interdicție de a-și exercita funcția

Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au spus surse judiciare pentru Digi24. Claudiu Crețu a plecat marți seara de la DNA, unde a fost audiat de procurori. Anchetatorii spun că a luat mită de la un om de afaceri din Republica Moldova, care are interese și în Rusia, în schimbul urgentării unor plăți.

Directorul ELCEN este suspectat că ar fi primit o mită de 40.000 lei pentru a urgenta plata a trei facturi de peste 7 milioane de lei.

În urma perchezițiilor și audierilor, directorul comercial al ELCEN a fost plasat sub măsura controlului judiciar. Surse Digi 24 spun că el ar fi intermediat mita.

Banii ar fi fost dați de fratele unui cetățean moldovean cu afaceri în Rusia, Valeriu Slivinschi. Compania celor doi, în ultimii ani, ar fi primit mai multe contracte în domeniul energiei în valoare de sute de milioane de lei.

În cursul zilei au avut loc percheziții de amploare în opt locații din București și Ilfov, la sediul ELCEN, acasă la persoanele vizate de anchetă, dar și la sediile unor societăți comerciale. Procurorii anticorupție vor analiza toate aceste probe și documente pentru a stabili ce implicare a avut fiecare în parte.

Faptele de corupție ar fi avut loc în cursul acestui an.

