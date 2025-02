Rețeaua de corupție din Portul Constanța. Șpăgi de mii de euro și implicarea șefului PSD Constanța în „gruparea vameșilor”

Șeful PSD Constanța Ion Dumitrache este anchetat de DNA, într-un dosar care vizează fapte de corupție privind acordarea unor contracte importante în port, în valoare de zeci de milioane de euro, pentru care ar fi fost plătite șpăgi de peste 60.000 euro. Luni au avut loc 41 de percheziții în Portul Constanța. Procurorii spun că Dumitrache făcea parte din „gruparea vameșilor” împreună cu Aurelian Pilcă, Eugen Bogatu și Ion Dumitru, au spus surse judiciare pentru Digi24.ro. În dosar mai apar numele europarlamentarului Mihai Tudose, senatorului și secretarului general al PSD Paul Stănescu, dar și al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu.

Purtătorul de cuvânt al PSD Lucian Romaşcanu a declarat că şeful PSD Constanţa Ion Dumitrache va fi exclus din partid, dacă va fi pus sub acuzare de DNA. „Nu s-a discutat, dar lucrurile sunt clare”, a afirmat Romaşcanu, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD de luni.

În anchetă este implicat și fostul fotbalist Petrică Buduru, asociat al firmei Green Port Operator SRL.

Sursele judiciare citate de Digi24.ro spun că firma al cărei obiect principal de activitate este „Activități de servicii anexe transportului pe apă” ar fi plătit sume semnificative și a oferit bunuri de lux pentru a obține avize și autorizații esențiale pentru dezvoltarea unui proiect care ar viza „Extinderea cheurilor Danelor 10 și 12 din zona Midia”.

Șeful PSD Constanța și folosirea influenței

Procurorii susțin că Ion Dumitrache, liderul PSD Constanța, a avut interese economice în relația cu Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, lucru care reiese dintr-un clip al DNA în care apare directorul general al Portului Constanța, Mihai Teodorescu, și Ion Dumitrache în biroul directorului comercial al CN APM Constanța, George Gabriel Vișan.

Printre altele, șeful PSD Constanța Ion Dumitrache și-ar fi folosit influența pentru a obține pentru sine, cât și pentru altă persoană, „foloase necuvenite”, notează procurorii, potrivit surselor judiciare Digi24.ro.

Potrivit surselor, Dumitrache i-a garantat lui Mihai Teodorescu că nu va fi înlocuit din funcția de director general al CN APM Constanța, iar apoi l-a convins pe acesta că, prin influența sa, va putea interveni pe lângă numiții „Tudose” (fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar PSD - n.r.) și Paul Stănescu (secretat general al PSD - n.r.) pentru a se asigura că postul lui Teodorescu e sigur.

TEODORESCU MIHAI: Ca să nu existe discuții? Și la București am înțeles, pă aripa Stănescu, pă aripa Tudose...

DUMITRACHE ION: Da. Da’ și președintele, ai văzut că nu e...nu e așa, și mai ales acuma, când am câștigat alegerile la municipiu, nu poți să...! Că i-am bătut cu 4% diferență pă AUR pe USR, că zicea Tudose: “Bă, cum ai făcut, bă, acolo?!” Am luat alalteieri masa cu el, cu EDUARD MARTIN, cu CRISTINA… Și zice: “Cum ai reușit, bă, că ne-ai dat (...neinteligibil...), ne uitam și nu ne venea să credem!” (…) ”, sunt alte discuții surprinse.

Un alt plan al discuțiilor între Ion Dumitrache și Mihai Teodorescu ar fi fost interesul liderului PSD Constanța să o numească pe Otilia Ifimov la „achiziții” sau o altă funcție importantă în CN APM Constanța, lucru care s-a și întâmplat, ea fiind şefa departamentului Achiziţii Publice la companie.

Potrivit surselor judiciare Digi24.ro, George Gabriel Vișan, directorul comercial al CN APM SA Constanța și fost deputat PSD în legislatura 2016-2020, este și el implicat în sprijinirea intereselor șefului PSD Constanța Ion Dumitrache și nu ar fi respectat prevederile legale.

Ion Dumitrache și legătura cu Șantierul Naval Midia S.A.

Procurorii vorbesc și despre „o legătură indirectă” între șeful PSD Constanța Ion Dumitrache și Șantierul Naval Midia S.A., „prin intermediul societăților comerciale la care cel dintâi este asociat”. Totodată, mai susțin sursele judiciare, două dintre cele trei persoane împuternicite să reprezinte Șantierul Naval Midia S.A. au calitatea de administratori în unele societăți la care este asociat Ion Dumitrache.

În plus, societățile EUROSANTIS SRL, E.T.T. COMPANY SRL și SC TEKNO PLUS SRL, la care e asociat Ion Dumitrache, dețin sută la sută din acțiunile societății Șantierul Naval Midia S.A.

Dumitrache i-ar fi cerut șefului Portului Constanța un aviz necesar pentru obținerea unor beneficii pentru afacerile pe care le derula.

Astfel, procurorii au consemnat că, în luna decembrie, Ion Dumitrache, în calitate de șef al PSD Constanța, și-a folosit influența și funcția pentru a îi cere lui Mihai Teodorescu , directorul general al CM APM Constanța, facilitarea obținerii unui aviz favorabil în etapa de urmărire și derulare a contractului de închiriere din martie 2014, „din perspectiva îndeplinirii de către Șantierul Naval Midia a obligației contractuale prevăzute în art. 8.5, referitor la realizarea în termen a investițiilor în sumă de 15,6 milioane lei”.

În aceleași împrejurări, Ion Dumitrache, prin întrebuințarea influenței și autorității care decurg din funcția sa de președinte al PSD Constanța, a mai solicitat lui Mihai Teodorescu facilitarea atribuirii de către CN APM Constanța a unui contract de închiriere privind un teren din administrarea CN APM Constanța, în beneficiul Șantierului Naval Midia, precum și a unui alt contract de închiriere a unor terenuri deținute de CN APM Constanța în Portul Tomis (Tomis Marina), într-o procedură care va fi demarată în următoarea perioadă, mai arată procurorii, în dosar.

Afaceri ilegale și șpăgi consistente în Portul Constanța

Dosarul procurorilor arată și rețeaua complexă de mită și trafic de influență în jurul proiectului „Terminal de produse lichide – Port Constanța – Dana 97, Parcela 36.1”.

Astfel, Petrică Buduru, asociat al GREEN PORT OPERATOR S.R.L., este acuzat că a plătit sume semnificative și a oferit bunuri de lux pentru a obține avize și autorizații esențiale pentru dezvoltarea unui proiect care vizează „Extinderea cheurilor Danelor 10 și 12 din zona Midia”.

Șpăgi în numerar și parfumuri de lux

Conform probelor strânse de către procurori, Petrică Buduru a oferit sume importante de bani și cadouri pentru a facilita aprobările necesare:

05.09.2024: 10.000 euro și un parfum Tom Ford Noir pentru aprobarea studiului de fezabilitate.

12.09.2024: 10.000 euro și un parfum Paco Rabanne Invictus Victory pentru transmiterea urgentă a studiului către Ministerul Transporturilor.

03.10.2024: 5.000 euro pentru soluționarea rapidă a neregularităților semnalate de Ministerul Transporturilor.

17.10.2024: 10.000 euro pentru facilitarea cesionării unor bunuri imobile.

28.11.2024: 10.000 euro pentru aprobarea racordului la calea ferată.

În total, Petrică Buduru a plătit 61.750 euro în mită pentru a-și asigura avizele și aprobările necesare, precizează sursele judiciare.

Printre oficialii vizați de anchetă se numără:

Ion Dumitrache, un alt funcționar cheie din cadrul CN APM Constanța, este acuzat că a avut un rol esențial în facilitarea întâlnirilor și aprobărilor pentru proiectele lui Buduru, acționând ca intermediar și susținător al intereselor acestuia.

Ion Dumitrescu, funcționar în cadrul CN APM Constanța, ar fi intermediat discuțiile și întâlnirile între Buduru și factorii decizionali.

George Gabriel Vișan, șef al unui departament cheie în CN APM Constanța, este menționat ca având o influență majoră asupra deciziilor tehnico-economice. Buduru a sugerat că multe proiecte erau blocate „din cauza lui Vișan”.

Mihai Teodorescu, director general al CN APM Constanța, ar fi avut un rol crucial în aprobarea finală a proiectelor. Teodorescu este acuzat că ar fi acceptat documente neconforme și că a facilitat anumite avize contra mită.

Prejudiciul estimat în urma acestor fapte de corupție depășește 500.000 euro, incluzând favoruri acordate, taxe evitate și proceduri accelerate în mod ilegal. În plus, există suspiciuni că unele reziduuri industriale procesate în Portul Constanța au fost manipulate pentru a ascunde încălcări ale normelor de mediu.

În dosar apar și alte nume. Printre ei se numără și Viorel Cristea (care în 2022 apărea ca fiind șef secție la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - Secția de Drumuri Naționale Fetești - n.r.). El a discutat cu unul dintre investigatori, fără să își dea seama, și i-a spus că trebuie discutate detaliile legate de organizare și de participanții la licitație cu Mihai Teodorescu, pentru a se asigura că urmează a fi desemnat câștigător Vasile Costea.

Printre alte nume a apărut și cel al omului de afaceri constănțean Jean Paul Tucan. Acesta s-ar fi lăudat că are relații la cel mai înalt nivel în Ministerul Transporturilor, potrivit surselor judiciare.

Procurorii DNA continuă investigațiile pentru a stabili întreaga rețea implicată și pentru a identifica toți funcționarii corupți. Au fost făcute percheziții la sediile CN APM Constanța și ale firmelor implicate, iar mai mulți angajați au fost deja audiați.

