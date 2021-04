Stelian Ion: Nu există niciun fel de conflict cu Ludovic Orban. 80% din reglementările pe legile justiției provin din proiectul PNL

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți că nu există niciun fel de conflict între el și Ludovic Orban, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora președintele PNL l-ar fi criticat pentru proiectele de modificare a legilor justiției. Totodată, Stelian Ion a ținut să precizeze faptul că „marea majoritate” a reglementărilor care stau la baza acestor proiecte provin „de la colegii din PNL”.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este în conflict cu Orban pe tema modificărilor la Legile justiţiei, Stelian Ion a spus: "Nici vorbă. Nu există niciun fel de conflict. De altfel, veţi putea vedea şi din declaraţiile colegilor. Au fost nişte declaraţii în sensul în care am trimis legile spre avizare, dar am semnat în Guvern un memorandum prin care ne-am obligat cu toţii să trimitem aceste legi către Parlament până la sfârşitul lunii aprilie".

Stelian Ion a menţionat că proiectul de modificare a Legilor justiţiei are la bază viziunea guvernării anterioare, adică provine de la PNL.

„Proiectul are la bază viziunea guvernării anterioare, deci provine de la colegii din PNL. Marea majoritate din aceste reglementări, e vorba de 600 de articole cu totul, 80% din aceste reglementări sunt cele care provin din proiectul iniţial pus în discuţie în septembrie 2020. Având în vedere acest calendar foarte strâns, am avut discuţii în Ministerul Justiţiei cu specialiştii din minister, cu asociaţiile profesionale ale magistraţilor, cu societatea civilă, au fost foarte multe propuneri pe care le-am analizat, le-am trecut prin filtrul nostru şi am venit cu aceste propuneri pe care le-am înaintat spre avizare.

Fiind un angajament în Guvern că vom trimite legile astfel încât la sfârşitul lunii aprilie să fie în Parlament, o discutare în cadrul coaliţiei cu toate partidele pe articole, 600 de articole, cu siguranţă ar fi condus la o amânare, motiv pentru care în această perioadă de avizare vor exista discuţii în coaliţie, dar facem lucrurile din mers, pentru a ne respecta şi angajamentele luate prin memorandum şi pentru a găsi această variantă care trebuie să treacă de votul din Parlament", a afirmat Stelian Ion, potrivit Mediafax.

Liderii PNL și-au exprimat nemulțumirea cu privire la activitatea ministrului Justiției

Potrivit unor surse Digi24, liberalii sunt supărați pe ministrul Justiției Stelian Ion pentru că nu s-a consultat cu liderii coaliției în ceea ce privește modificarea legilor justiției. Aceștia cred că ministrul a vrut să își asume pe persoană fizică proiectele.

„Nu a existat nicio minimă consultare cu președintele României.”, le-ar fi spus Orban colegilor din partid. „În al doilea rând, nu poate să fie un proiect de lege a lui Stelian Ion, sau două, trei proiecte ale lui Stelian Ion. Ele trebuie să fie ale Guvernului, după o consultare în Coaliție”, și-a mai exprimat nemulțumirea președintele PNL.

Potrivit unor surse din partid, Ludovic Orban și-a anunțat colegii că va cere la ședința coaliției constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai tuturor formațiunilor din Coaliție, la care să participe și un reprezentant al Administrației Prezidențiale care să discute legile justiției.

Ministrul Justiției a fost contestat în PNL și de Lucian Bode, ministrul Internelor. Acesta este nemulțumit că potrivit proiectelor de modificare a legilor justiției, „se preia la bucată poliția judiciară la Parchet”. În plus, se va majora salariul polițiștilor, detașați la DNA și DIICOT. „Va fi o concurență extraordinar de mare cine să meargă să fie detasat. Dacă acest lucru se întamplă, am îngropat Poliția Română și MAI”, ar fi spus Bode, potrivit surselor citate.

