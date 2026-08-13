Sorin Grindeanu susține că este „cel mai aproape” de a forma o nouă majoritate: „Va fi un Guvern minoritar”

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), propus de partid și pentru funcția de prim-ministru, susține că în acest moment este „cel mai aproape” de a forma o majoritate în așa fel încât după data de 1 septembrie să existe un Guvern cu puteri depline. Președintele PSD a mai subliniat că noul Guvern va fi unul minoritar.

Sorin Grindeanu a susținut, joi, la Parlament, o conferință de presă pe care a început-o atacându-l pe prim-ministrul interimar Ilie Bolojan:

„N-am văzut nicio reformă, n-am văzut nicio dezvoltare, n-am văzut eficiență, am văzut contracție economică, sărăcie și trai pe datorie. Începând cu sesiunea ordinară a Parlamentului, la 1 septembrie, eu cred că e clar pentru toată lumea că avem nevoie de un Guvern cu puteri depline. Nu ne mai permitem o secundă în plus ca Bolojan și camarila sa USR-istă să rămână la Palatul Victoria”, a declarat Sorin Grindeanu, în timpul conferinței de presă de joi.

În acest context, liderul PSD a fost întrebat dacă, între timp, a obținut promisiuni din partea parlamentarilor că îl vor susține pentru funcția de prim-ministru.

„Astăzi, când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic față de săptămâna trecută. Suntem, eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate și ne vom intensifica eforturile (...) Va fi un Guvern minoritar care va trece de votul Parlamentului, care va trebui să negocieze pe fiecare lege importantă majoritățile în Parlament. Depinde de abilitățile de negociere dacă vrei să treci legi cu un impact mare”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai punctat că, dintre partidele pro-europene, există „un punct comun” doar cu UDMR, anume „să avem un Guvern repede”.

„La scenariile din ultimele 3 luni, am fost cei mai deschiși în a accepta orice propunere. E foarte important pentru România ca Ilie Bolojan și managementul pe care l-a propus să fie istorie și să îl facem uitat (...) Suntem mânați, și PSD și UDMR, de dorința de a găsi o soluție și nu PSD sau UDMR pun stavile sau au decizii interne pentru a opri alianțe posibile pentru a forma o coaliție”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Editor : M.G.