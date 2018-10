Toader, la Strasbourg: Niciuna dintre propunerile declarate neconstituționale nu a venit de la Ministerul Justiției

Tudorel Toader s-a apărat, miercuri, după dezbaterea din Parlamentul European privind reforma în justiție și despre statul de drept din România. El a afirmat că dintre propunerile declarate neconstituționale de către CCR, niciuna nu a venit de la Ministerul Justiției.

„Guvernul, reforma justiției, Codul Penal, Procedură Penală, legile justiției. Spun ceea ce am spus de mai multe ori, în media nu am convingerea că s-a subliniat astfel încât lumea să înțeleagă. De la Ministerul Justiției am făcut două proiecte de lege în care am propus modificarea legilor justiției, am făcut și draftul în care pe 18 pagini urma să se solicite și avizul Comisiei de la Veneția.

Pe 25 octombrie 2017, Comisia specială a solicitat draftul, l-am dat electronic pe structura legii 24, inclusiv draftul de solicitare de aviz de la comisie. Comisia a rupt proiectul în trei, a făcut trei proiecte de lege de modificare și mai departe este ceea ce știm.

La minister am făcut proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, Procedură Penală în acord cu deciziile CCR. Un alt proiect pentru modificarea Codului Penal, Procedură Penală în acord cu directiva privind confiscarea extinsă, respectiv directiva privind prezumția de nevinovăție.

Au trecut prin Guvern și le-a aprobat. Aș spune cu titlu personal: dintre soluțiile legislative care au fost declarate neconstituționale de către CCR, niciuna dintre propuneri nu a plecat de la Ministerul Justiției”, a declarat Tudorel Toader la o conferință de presă găzduită de europarlamentarii PSD la Strasbourg.

Etichete:

,

,

,

,

,