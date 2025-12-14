Live TV

Exclusiv Traian Băsescu, despre criza din justiție: „Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi"

Traian Basescu
Traian Băsescu Foto: Digi24
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit duminică seara, la Digi24, despre criza din justiție și o caracterizează ca fiind „un dezastru”, precizând că este nevoie de modificarea legilor justiției. Protestele care au avut loc în ultimele zile „ne arată că justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără,” este de părere Traian Băsescu.

Legile din justiție trebuie modificate, spune Traian Băsescu.

„M-am uitat la analiza fostului procuror general Augustin Lazăr, care fixează foarte corect, după părerea mea, și spun că este foarte corect, pentru că el e om de meserie. Deci fixează foarte corect momentul în care a început din nou degradarea justiției. Asta înseamnă că trebuiesc modificate niște legi care au fost promovate în 2022. Acele legi sunt cele care au permis să se întâmple ce s-a făcut. Și de fapt, dacă eu înțeleg bine și m-am ocupat de partea de justiție atât cât am putut, este vorba de rezolvarea câtorva chestiuni. Prima chestiune este legată de repartizarea aleatorie, a 2-a chestiune este legată de permanentizarea completului de judecată sau să nu mai schimbi judecătorii, să iei din nou de la capăt procesul. Sigur, sunt situații în care omul se îmbolnăvește, n-ai ce să faci, trebuie schimbat, sunt situații în care nu mai poate, dar nu îl schimbi pentru că a fost avansat. Ai fost avansat, ai luat examenul, termini dosarul și pe urmă te duci la noul post. Sigur mai sunt situații când sunt judecători corupți, se află despre ei, n-ai ce să faci, îl scoți din complet. Deci trebuie niște adăugiri la legislație,” a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Protestele din ultimele zile arată justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără, subliniază Băsescu.

„În ceea ce privește ce vedem în stradă, cred că e aceeași categorie de oameni care a ieșit la Ordonanța lui Iordache, la celebra Oordonanță 13. Dacă mă uit, marea majoritate sunt tineri. Dacă mă uit mai atent, nu sunt cei acuzați că sunt scoși în stradă de multinaționale. Sunt mulți studenți, nu au aspectul celor din multinaționale. Faptul că în toată țara s-au inițiat astfel de reacții ne arată că justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără și va trebui să facă, cei care au atribuțiuni, să facă ce trebuie. Și aici mă refer, în primul rând, la inspecția judiciară, care, indiferent că-i pusă de doamna Savonea, de cine o fi pusă, are obligația să dea răspunsuri la cazurile sesizate de Recorder și nu numai. De asemenea, vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea președintele cu judecătorii care îi scriu va fi fructuos, va fi util și vreau să cred că acea comisie care se constituie la Guvern pentru analiza modificării unor legi va lucra rapid și eficient și poate și domnul Predoiu este trimis într-o vacanță,” a precizat fostul președinte.

Magistrații care s-au lăsat intimidați, ei singuri și-au vândut independența, spune Traian Băsescu.

„Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi. Când nu acceptă instrucțiuni din afara job-ului lor, sunt independenți, indiferent că e plătit cu 100 lei pe lună la salariu sau cu 100.000 lei pe lună. Dacă magistratul vrea să fie independent, el este independent, n-are cine și ce-i face. Cei care s-au lăsat intimidați și au acceptat schimbări de complet, până se merge la prescripție, ei singuri și-au vândut independența, nu le-a luat-o nimeni cu forța. Este clar că legile lu Predoiu sunt o prostie și atunci trebuie prin legi să limităm autoritatea șefilor de instanțe,” a explicat Traian Băsescu.

