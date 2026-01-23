Live TV

Iranul îl atacă dur pe Zelenski după declarațiile despre reprimarea protestelor: „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi”

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Abbas Araghchi.
Surse colaj foro: Profimedia Images

Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a calificat pe Volodimir Zelenski drept „clovn debusolat”, după criticile preşedintelui ucrainean cu privire la reprimarea protestelor din Iran.

Joi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, Volodimir Zelenski a spus că „lumea nu a ajutat suficient poporul iranian” în faţa represiunii asupra demonstraţiilor împotriva puterii care au zguduit ţara la începutul lunii şi s-au soldate cu câteva mii de morţi, relatează AFP, preluată de News.ro. 

„Ce se va întâmpla cu Iranul după acest masacru? Dacă regimul supravieţuieşte, acest lucru va transmite un mesaj clar tuturor brutelor: ucideţi suficienţi oameni şi veţi rămâne la putere”, a afirmat Zelenski.

Ministrul afacerilor externe iranian, Abbas Araghchi, i-a răspuns vineri pe X: „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi, domnule Zelenski”, a scris el, făcând aparent referire la trecutul de actor al preşedintelui ucrainean.

„Spre deosebire de armata dumneavoastră susţinută din străinătate şi infestată de mercenari, noi, iranienii, ştim să ne apărăm singuri şi nu avem nevoie să implorăm ajutor”, a afirmat şeful diplomaţiei de la Teheran.

Zelenski „a jefuit contribuabilii americani şi europeni pentru a umple buzunarele generalilor săi corupţi şi pentru a face faţă ceea ce el numeşte o agresiune ilegală, care încalcă Carta ONU. În acelaşi timp, el solicită în mod deschis şi fără ruşine o agresiune ilegală a SUA împotriva Iranului, încălcând aceeaşi Cartă a ONU”, a scris Araghchi.

Kievul şi Occidentul acuză Iranul, aliat al Rusiei, că a furnizat drone şi rachete balistice Moscovei de la invazia rusă în Ucraina în 2022. Teheranul a negat întotdeauna că ar fi trimis arme.

