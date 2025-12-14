Românii ies din nou în Piața Victoriei, pentru a cincea zi consecutivă de proteste pentru independența justiției. Manifestanții acuză politizarea sistemului judiciar, cer demisii în vârful Justiției și anunță un marș, sub mesajul „vrem justiție curată, nu coruptă”.

ACTUALIZARE 18.35 La București, participanții la protest s-au adunat în Piața Universității, de unde au pornit în marș către Piața Victoriei. Printre manifestanți se află tineri, persoane în vârstă, dar și părinți cu bebeluși.

Protestatarii au pancarte cu mesaje precum „Eliberați justiția! Justiție independentă”, „Când Savonea salvează corupții, noi salvăm Justiția! Revocare”, „Vrem justiție fără telefoane”, „Savonea nu reprezintă justiția din România, o sufocă”.

Pe traseu, manifestanții au scandat „Afară, afară, cu mafia din țară!”, „Lia, Lia, te-așteaptă pușcăria”, „Justiție, nu corupție”.

Și la Cluj-Napoca a fost programat, duminică seară, un marș pentru susținerea Justiției, participanții pornind de la Curtea de Apel.

ACTUALIZARE 18.15 Sute de persoane au ieșit, din nou, în stradă, pregătiți să pornească într-un marș, pentru a cincea zi consecutivă de proteste pentru independența justiției.

Manifestanții au scandat lozinci precum „Justiție, nu corupție”, fluturând steaguri ale României și ale Uniunii Europene.

Protestatarii au spus că au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisii în vârful sistemului judiciar și măsuri concrete pentru stoparea politizării Justiției.

Știrea inițială

Protestul este organizat în contextul nemulțumirilor legate de modificările din Justiție și de deciziile politice care, spun manifestanții, au afectat grav statul de drept.

„Politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar și oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile.

Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți, așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți”, au declarat organizatorii.

Protestatarii cer:

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder

Revizuirea competențelor CSM

Eliminarea pe cale legislativă a portițelor care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

Potrivit acestora, protestatarii vor porni într-un marș, iar mesajul central al manifestației este cererea pentru o justiție independentă și neinfluențată politic.

Protestul din această seară marchează a cincea zi consecutivă de manifestații, în condițiile în care participanții spun că vor continua să iasă în stradă până când revendicările lor vor primi un răspuns clar din partea autorităților.

