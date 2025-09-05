Live TV

Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare. A lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă

Data actualizării: Data publicării:
ID307733_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. A lipit stickere cu simboluri legionare / Sursă foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Un membru al organizației Noua Dreaptă a fost condamnat, pe 4 septembrie, la un an de închisoare cu suspendare în primă instanță pentru că a lipit stickere cu simboluri legionare pe ușile unei sinagogi din București.

Informațiile reies din motivarea deciziei Judecătoriei Sectorului 1, dar și dintr-o postare a Adinei Marincea, cercetătoare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Concret, este vorba de Alexandru Balcu, membru al organizației Noua Dreaptă, considerată drept o organizație de tip neo-fascist.

Procurorii au subliniat în rechizitoriu că acesta, în anul 2024, „a confecționat patru abțibilduri ce conțineanu portretul liderului, semnul grafic și sloganuri ale organizației de extremă-dreaptă Mișcarea Legionară”.

Pe 29 august 2024, Balcu a lipit trei dintre stickere pe ușile de acces a unei Sinagogi din Sectorului 1 al Capitalei.

„Fiind întrebat cu privire la aspectele constatate, a afirmat că a lipit cele trei abțibilduri, pe care le-a confecționat manual, în mod special pe ușile Sinagogii (...), în semn de protest față de legile antiromâne și, totodată, anticonstituționale”, se arată în motivarea instanței.

El a fost prins de un jandarm care patrula în zonă și care „a observat momentul în care inculpatul s-a apropiat de ușile de acces în sinagogă și a lipit” stickerele respective. Imediat după, Balcu a fost condus la Secția 1 Poliție.

„Oare de ce în cazul unor astfel de personaje care răspândesc sistematic ură de ani de zile nu sunt luate în considerare și alte fapte care vorbesc despre o întreagă carieră a lor în activismul neo-fascist? Nu e doar cazul lui Balcu, sunt multe alte cazuri similare. E lipsa de pregătire sau de înțelegere a pericolului extremei drepte? E lipsa de chef sau resurse pentru munci suplimentare?”, se arată în postarea cercetătoarei Institutului Elie Wiesel, Adina Marincea.

Instanța l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a considerat că acesta „prezintă un grad relativ ridicat de pericol pentru ordinea publică”, însă are 55 de ani, este inginer, are studii superioare, are stagiul militar efectuat și nu avea antecedente penale.

„De asemenea, trebuie avută în vedere și atitudinea inculpatului față de urmările faptelor sale și față de circumstanțele reale ale săvârșirii acestora. Astfel, inculpatul a avut o atitudine sinceră, acesta recunoscând infracțiunile reținute în sarcina sa”, se arată în motivarea instanței.

Potrivit Adinei Marincea, bărbatul este cel care a semnat apelul organizației Noua Dreapta, pentru a organiza un protest împotriva muncitorilor străini în România.

„Același Alexandru Balcu, activist cu ștate vechi în extrema dreapta locală, semna apelul publicat pe website-ul Noua Dreaptă și circulat pe multiple canale neo-fasciste, la Protestul rasist și xenofob pe care intenționau să-l organizeze în București ca o chemare la luptă împotriva migranților”, a precizat Adina Marincea. 

Deși inițial Primăria Capitalei a dat aviz pentru organizarea unei astfel de acțiuni, pe fondul presiunii publice instituția a revenit asupra deciziei și a anulat avizul. Detalii, aici.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
copil
4
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
eurofighter
Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail...
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane...
nicusor dan face declaratii
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum...
mascati zoo
VIDEO Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după...
Ultimele știri
La un an după moartea unui băiat de 16 ani în spital, la Târgu Jiu, unul dintre medicii vizați a fost audiat: „Puteam să-l operez eu?”
Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister
SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS România din 2 septembrie
intrarea in sala CCR
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan pe legea de combatere a antisemitismului și xenofobiei. Argumentele Curții
comemorarea liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu
„Amplificare fără precedent a extremismului de dreapta”. Radiografia ultimului an din perspectiva Institutului „Elie Wiesel”
nicusor dan
Nicușor Dan explică de ce a sesizat la CCR modificările aduse legii de combaterea a xenofobiei și antisemitismului
1. elie wiesel deschidere
INTERVIU. Elie Wiesel: “Noi am avut zeloți în Ierusalim și acum vreo 2000 de ani și ne-au dus la catastrofă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Actul fără de care nu se poate face succesiunea la notar. Totul se complică dacă nu îl ai
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică