Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare. A lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă

Un membru al organizației Noua Dreaptă a fost condamnat, pe 4 septembrie, la un an de închisoare cu suspendare în primă instanță pentru că a lipit stickere cu simboluri legionare pe ușile unei sinagogi din București.

Informațiile reies din motivarea deciziei Judecătoriei Sectorului 1, dar și dintr-o postare a Adinei Marincea, cercetătoare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Concret, este vorba de Alexandru Balcu, membru al organizației Noua Dreaptă, considerată drept o organizație de tip neo-fascist.

Procurorii au subliniat în rechizitoriu că acesta, în anul 2024, „a confecționat patru abțibilduri ce conțineanu portretul liderului, semnul grafic și sloganuri ale organizației de extremă-dreaptă Mișcarea Legionară”.

Pe 29 august 2024, Balcu a lipit trei dintre stickere pe ușile de acces a unei Sinagogi din Sectorului 1 al Capitalei.

„Fiind întrebat cu privire la aspectele constatate, a afirmat că a lipit cele trei abțibilduri, pe care le-a confecționat manual, în mod special pe ușile Sinagogii (...), în semn de protest față de legile antiromâne și, totodată, anticonstituționale”, se arată în motivarea instanței.

El a fost prins de un jandarm care patrula în zonă și care „a observat momentul în care inculpatul s-a apropiat de ușile de acces în sinagogă și a lipit” stickerele respective. Imediat după, Balcu a fost condus la Secția 1 Poliție.

„Oare de ce în cazul unor astfel de personaje care răspândesc sistematic ură de ani de zile nu sunt luate în considerare și alte fapte care vorbesc despre o întreagă carieră a lor în activismul neo-fascist? Nu e doar cazul lui Balcu, sunt multe alte cazuri similare. E lipsa de pregătire sau de înțelegere a pericolului extremei drepte? E lipsa de chef sau resurse pentru munci suplimentare?”, se arată în postarea cercetătoarei Institutului Elie Wiesel, Adina Marincea.

Instanța l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a considerat că acesta „prezintă un grad relativ ridicat de pericol pentru ordinea publică”, însă are 55 de ani, este inginer, are studii superioare, are stagiul militar efectuat și nu avea antecedente penale.

„De asemenea, trebuie avută în vedere și atitudinea inculpatului față de urmările faptelor sale și față de circumstanțele reale ale săvârșirii acestora. Astfel, inculpatul a avut o atitudine sinceră, acesta recunoscând infracțiunile reținute în sarcina sa”, se arată în motivarea instanței.

Potrivit Adinei Marincea, bărbatul este cel care a semnat apelul organizației Noua Dreapta, pentru a organiza un protest împotriva muncitorilor străini în România.

„Același Alexandru Balcu, activist cu ștate vechi în extrema dreapta locală, semna apelul publicat pe website-ul Noua Dreaptă și circulat pe multiple canale neo-fasciste, la Protestul rasist și xenofob pe care intenționau să-l organizeze în București ca o chemare la luptă împotriva migranților”, a precizat Adina Marincea.

Deși inițial Primăria Capitalei a dat aviz pentru organizarea unei astfel de acțiuni, pe fondul presiunii publice instituția a revenit asupra deciziei și a anulat avizul. Detalii, aici.

