Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS România din 2 septembrie

Data publicării:
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei. Foto: Agerpres

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat. „Capitala nu va deveni scena radicalismului”, a transmis Bujduveanu.

„Primarul General al Municipiului Bucureşti a convocat de urgenţă Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat”, anunţă, luni, Primăria Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, avizul a fost restras după ce organizatorii „au promovat în spaţiul public mesaje explicit anti-imigranţi, care incită la ură şi discriminare”.

„Iniţial, documentaţia depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranţilor - document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spaţiul public mesaje explicit anti-imigranţi, care incită la ură şi discriminare. Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislaţia în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 şi Legea 60/1991 – interzicându-se expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură şi violenţă”, se mai arată în comunicatul Primăriei Bucureşti.

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a transmis că Bucureştiul „nu va deveni scena radicalismului”.

„Nu voi permite ca Bucureştiul să fie folosit ca scenă pentru ură şi dezbinare. Dreptul la protest este garantat şi va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea şi să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraş european, deschis şi solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat Bujduveanu.

Primăria Municipiului Bucureşti reaminteşte:

  • Libertatea de exprimare şi dreptul la întrunire sunt fundamentale.
  • Incitarea la ură şi violenţă nu sunt şi nu vor fi tolerate.
  • Administraţia Capitalei va acţiona ferm şi legal ori de câte ori sunt ameninţate coeziunea socială şi siguranţa cetăţenilor

Anterior, Primăria Capitalei a precizat că a autorizat o manifestaţie anunţată pentru marţi de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, având ca temă „nemulţumirea faţă de intenţia de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranţilor în municipiul Bucureşti”.

„Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii”, a arătat Primăria, menţionând că s-a autorizat participarea a 20 de persoane.

Totodată, municipalitatea a amintit că strategia a fost retrasă din dezbatere publică, iar „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori”.

„Marţi, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care noi, bucureştenii, să ne exprimăm împotrivirea faţă de anunţata intenţie a Primăriei de a inunda oraşul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure şi liniştite metropole din Europa, cu imigranţi de orgine afro-asiatică! Atenţie dragi bucureşteni, acum nu mai e vorba de “bicicliştii” Glovo sau alţi muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituţiei României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul ţării, ci este vorba ca în Bucureşti să fie aduşi, împotriva voinţei sau fără acordul populaţiei, imigranţi cu statut incert dar în mod sigur provenind din populaţii ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”, se arată în anunţul făcut de Noua Dreaptă.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a cerut, duminică, Primăriei Bucureşti să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.

Zeci de asociaţii civice şi personalităţi publice au solicitat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să desemneze un raportor din partea instituţiei care să asiste şi să monitorizeze manifestaţia de marţi, de la Primăria Capitalei, îndreptată împotriva migranţilor.

În opinia acestor organizaţii, demersul ”ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii” care transformă migranţii, aflaţi într-o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea populaţiei, într-un ”duşman al societăţii româneşti”.

