Țara europeană care este acum cea mai scumpă din lume, depășind Elveția, în urma creșterii turismului

Elveția, considerată una dintre cele mai scumpe țări din lume, a fost depășită la acest capitol de o țară europeană. Islanda a depășit Elveția, devenind cea mai scumpă țară din lume, potrivit unui sindicat islandez, scrie swissinfo.ch.

Prețurile din Islanda sunt cu aproximativ trei puncte procentuale mai mari decât în Elveția, conform calculelor sindicatului Vaska, citate joi de Bloomberg.

Este pentru prima dată din 2018 când Islanda a devenit mai scumpă decât Elveția, potrivit Eurostat, agenția de statistică a UE.

Presiunea turismului

Comentariile sindicatului vin în contextul în care Islanda, o mică națiune atlantică cu aproximativ 400.000 de locuitori, a înregistrat o creștere majoră a turismului în ultimii ani, cu peste 2,25 milioane de vizitatori anul trecut.

Vilhjalmur Hilmarsson, economist la Vaska, a sugerat că presiunea turismului este un factor cheie al creșterii prețurilor.

„Turismul contribuie enorm la inflația din sectorul serviciilor. Presiunea cererii din partea turismului a determinat creșterea salariilor”, a declarat el pentru Bloomberg.

„O altă componentă importantă este locuința, care a fost afectată direct de turism. Turiștii concurează cu locuitorii pentru locuințe prin intermediul AirBnB, de exemplu”, a adăugat el.

Islanda s-a luptat, de asemenea, să țină sub control presiunile asupra prețurilor în urma șocurilor energetice globale cauzate de războiul din Iran.

În martie, inflația în Islanda a urcat la 5,4%, cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni.

Conform datelor Băncii Mondiale publicate în 2024, Elveția era a patra cea mai scumpă țară din lume, după teritoriile insulare Bermuda, Barbados și Insulele Cayman, în timp ce Islanda se afla pe locul șase.

