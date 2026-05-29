Live TV

Țara europeană care este acum cea mai scumpă din lume, depășind Elveția, în urma creșterii turismului

Data publicării:
Iceland
Peisaj din țara care este acum cea mai scumpă din lume. Foto: Profimedia
Din articol
Presiunea turismului

Elveția, considerată una dintre cele mai scumpe țări din lume, a fost depășită la acest capitol de o țară europeană.  Islanda a depășit Elveția, devenind cea mai scumpă țară din lume, potrivit unui sindicat islandez, scrie swissinfo.ch.

Prețurile din Islanda sunt cu aproximativ trei puncte procentuale mai mari decât în Elveția, conform calculelor sindicatului Vaska, citate joi de Bloomberg.

Este pentru prima dată din 2018 când Islanda a devenit mai scumpă decât Elveția, potrivit Eurostat, agenția de statistică a UE.

Presiunea turismului

Comentariile sindicatului vin în contextul în care Islanda, o mică națiune atlantică cu aproximativ 400.000 de locuitori, a înregistrat o creștere majoră a turismului în ultimii ani, cu peste 2,25 milioane de vizitatori anul trecut.

Vilhjalmur Hilmarsson, economist la Vaska, a sugerat că presiunea turismului este un factor cheie al creșterii prețurilor.

„Turismul contribuie enorm la inflația din sectorul serviciilor. Presiunea cererii din partea turismului a determinat creșterea salariilor”, a declarat el pentru Bloomberg.

„O altă componentă importantă este locuința, care a fost afectată direct de turism. Turiștii concurează cu locuitorii pentru locuințe prin intermediul AirBnB, de exemplu”, a adăugat el.

Islanda s-a luptat, de asemenea, să țină sub control presiunile asupra prețurilor în urma șocurilor energetice globale cauzate de războiul din Iran.

În martie, inflația în Islanda a urcat la 5,4%, cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni.

Conform datelor Băncii Mondiale publicate în 2024, Elveția era a patra cea mai scumpă țară din lume, după teritoriile insulare Bermuda, Barbados și Insulele Cayman, în timp ce Islanda se afla pe locul șase.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
5
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mașină a poliției elvețiene. Foto Profimedia
Trei persoane au fost rănite de un atacator în gara din orașul elvețian Winterthur. A strigat „Allahu Akbar!”
sanitas foto
Angajații din Sănătate au protestat în stradă din cauza noii legi a salarizării: „Am fost Cenușăreasa, nu se mai poate”
femeie cu valiza in camera de hotel
Cum schimbă războiul din Orientul Mijlociu planurile de vacanță. Ce destinații beneficiază de perturbări
ghid turistic bucovina
Ministerul Economiei schimbă regulile pentru ghizii turistici, după 25 de ani: anunțul lui Irineu Darău
belvedere brasov
Platforma Belvedere de pe Tâmpa a fost închisă, din cauza degradării avansate. Planurile primăriei
Recomandările redacţiei
zdgbzadgba
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
tgastgasr
Raed Arafat, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: „Populația...
xfgsfghbsrhnar
Momentul în care o dronă a lovit blocul din Galați, surprins în...
gfbfgnsfhnfs
„Războiul este aici.” Mărturia unui deputat din Galați, după drona...
Ultimele știri
Ce scrie presa străină despre incidentul provocat de prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați
România riscă sancțiuni de la UE dacă nu adoptă legea transparenței salariale. Termenul limită este 7 iunie
Activități gratuite în weekendul prelungit de Ziua Copilului 2026. Ce evenimente sunt în București timp de trei zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Partidele politice din România, finanțate de firme aproape falimentare sau de persoane cu datorii. Cine sunt...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
Noutate mare la pensie de la 1 ianuarie pentru 4.600.000 pensionari. Cine va avea 12 călătorii gratis pe CFR?
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”