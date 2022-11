Klaus Iohannis a fost decorat, joi, de omologul lituanian, Gitanas Nauseda, cu „Marea Cruce a Ordinului pentru Meritele Lituanie”. La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis i-a conferit liderului de la Vilnius Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan. Schimbul de decoraţii a avut loc după primirea la Palatul Prezidenţial din Vilnius a preşedintelui României.

„Am discutat despre stadiul relațiilor bilaterale, care sunt excelente și despre preocupările și interesele noastre comune, comunitatea de valori, similitudinea de interese, coordonarea în cadrul UE, al NATO, al formatelor regionale, precum inițiativa Celor Trei Mări și formatul București 9, fac ca legăturile dintre România și Lituania să fie deosebit de solide și de apropiate.

Am transmis domnului președinte întreaga apreciere pentru sprijinul acordat de Lituania pentru aderarea României la spațiul Schengen și am prezentat evoluțiile recente în acest proces. Totodată, am mulțumit pentru sprijinul Lituaniei pentru alt obiectiv cardinal al României – aderarea la OCDE”, a spus Klaus Iohannis la conferința comună cu președintele Lituanian.

Klaus Iohannis vizitează, în aceste zile, Letonia și Lituania

Preşedintele României a primit, în mai 2016, Ordinul Vytautas cel Mare în grad de Colan.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a început, joi, vizita oficială în Lituania, el fiind primit la Palatul prezidenţial din Vilnius de omologul lituanian, Gitanas Nauseda. Şeful statului va avea o întrevedere şi cu preşedintele Parlamentului Republicii Lituania, Viktorija Cmilyte-Nielsen, şi va depune o coroană de flori la „Memorialul celor căzuţi în lupta pentru independenţă”.

Vineri, a doua zi a vizitei în Lituania, preşedintele Klaus Iohannis va participa la simpozionul „The Idea of Europe”, organizat la Kaunas de Universitatea Vytautas Magnus, unde va susţine o alocuţiune în cadrul panelului prezidenţial.

De asemenea, şeful statului va lua parte, împreună cu omologii din Lituania, Letonia şi Polonia, la un summit dedicat întăririi Flancului Estic al NATO, susţinerii Ucrainei şi Republicii Moldova şi promovării memoriei europene, cu accent pe combaterea dezinformării şi a tentativelor de rescriere a istoriei.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită oficială în Letonia, la Riga. Președintele leton, Egils Levits, i-a conferit preşedintelui României Ordinul celor trei stele - Clasa I Comandant al Marii Cruci. La rândul său, Iohannis i-a conferit lui Levits Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan.

