Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că joi după-amiază a fost emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului. Oamenii sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sunt sfătuiţi să se adăpostească.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesajul RO-Alert, potrivit News.ro.

Pompierii au precizat că nu au fost primite apeluri la 112 după transmiterea acestui mesaj.

Duminică după-amiază, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ţinte aeriene la o distanţă de aproximativ 15 kilometri Est de localitatea Vâlcove, Ucraina, fiind transmis un mesaj RO-Alert către populaţia din nordul judeţului Tulcea.

Luni seară, MApN a informat că radarele Armatei a detectat un grup de drone în apropierea frontierei fluviale a României, fiind declanşată starea de alertă. După verificări, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Editor : M.B.