Video Lucian Judele: Tăierile ilegale din zona Parcului IOR par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70

Defrițări parcul IOR
Inquam Photos / Mălina Norocea

City Managerul Capitalei, Lucian Judele, a afirmat, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă „este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El a publicat imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând „tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.

„Parlamentul României trebuie să decidă: este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi. Tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70. Iar faptul că şeful jandarmilor, aflat la faţa locului pentru a stabili ordinea şi a proteja integritatea participanţilor la eveniment, şi-a depăşit atribuţiile afirmând că tăierile sunt legale, citind un document fără să înţeleagă conţinutul acestuia, ridică mari semne de întrebare~, a scris, marţi seară, Lucian Judele, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a adăugat că, datorită efortului comun pe care societatea civilă, Poliţia Locală Bucureşti şi Direcţia de Mediu a PMB - Primăria Municipiului Bucureşti l-au depus, tăierile au fost oprite temporar.

„Însă tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal, fără nicio discuţie. Aceste imagini, surprinse astăzi în Sectorul 3 al Capitalei, arată exact despre ce vorbim. M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizaţi pentru tăiere, fără nicio justificare clară şi, mai ales, fără niciun aviz. Mai mult, pentru făptaşi nu au contat nici măcar trecătorii, care au fost puşi în pericol. Treaba lor era doar una – să taie”, a mai transmis Judele.

Poliţiştii au fost chemaţi să intervină, marţi, în zona retrocedată din Parcul IOR, unde au constatat că administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Mai multe persoane i-au cerut să înceteze, iscându-se discuţii contradictorii. La faţa locului erau şi poliţişti locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, dar care nu au întrerupt tăierea de arbori. Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

 

