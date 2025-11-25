Live TV

Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Reacția poliției

Data actualizării: Data publicării:
parcul IOR
Inquam Photos / Mălina Norocea

Poliţiştii au fost chemaţi să intervină, marţi, în zona retrocedată din Parcul IOR, unde au constatat că administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Mai multe persoane i-au cerut să înceteze, iscându-se discuţii contradictorii. La faţa locului erau şi poliţişti locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, dar care nu au întrerupt tăierea de arbori. Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

City Managerul Capitalei, Lucian Judele, a afirmat, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă „este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El a publicat imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând „tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 12 Poliţie au fost sesizaţi, marţi, prin apel 112, cu privire la un conflict între mai multe persoane, în zona retrocedată din Parcul IOR.

„Poliţiştii s-au deplasat operativ la faţa locului, unde au luat legătura cu apelantul, administrator al terenului, care a declarat că, în timp ce efectua lucrări de întreţinere a copacilor, a fost abordat de mai multe persoane cu care a avut discuţii contradictorii. La faţa locului au fost identificate toate persoanele implicate. Pentru prevenirea escaladării conflictului, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti”, a anunţat Poliţia Capitalei.

Totodată, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care transporta pe domeniul public masă lemnoasă, fără a deţine aviz de însoţire a mărfii.

„Bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 23 Poliţie pentru clarificarea situaţiei şi sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii nr. 171/2020, a mai anunţat Poliţia.

Într-o actualizare a mesajului, Poliţia Capitalei a anunţat că verificările au arătat că administratorul terenului retrocedat, împreună cu un alt bărbat, desfăşurau activităţi de tăiere a unor arbori, folosindu-se de o drujbă, fără a deţine autorizaţiile necesare.

„De asemenea, în zonă a fost identificat un echipaj din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti – Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului. Membrii echipajului au declarat că aveau cunoştinţă despre faptul că persoanele respective tăiau arbori fără autorizaţie, faptă care constituie contravenţie potrivit H.C.G.M.B., însă nu au dispus oprirea activităţii şi nici aplicarea măsurilor legale, deşi acest lucru se impunea. În acest context, poliţiştii Secţiei 12 au intervenit prompt, dispunând de îndată oprirea activităţii ilegale de tăiere a arborilor şi stabilind identitatea tuturor persoanelor implicate”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, întrucât poliţiştii locali aflaţi la faţa locului nu au intervenit pentru a opri imediat activitatea ilegală şi nu au aplicat sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, urmând a fi sesizaţi procurorii.

„Poliţia Capitalei reafirmă că acţionează ferm şi în litera legii pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, inclusiv prin intervenţii rapide menite să împiedice producerea unor prejudicii asupra mediului sau asupra proprietăţii publice şi private”, a mai transmis instituţia citată.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
salvamont
5
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Defrițări parcul IOR
Lucian Judele: Tăierile ilegale din zona Parcului IOR par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Loturile naţionale de gimnastică, dizolvate cel puţin până la sfârşitul anului. „Nu se poate şterge cu buretele”
rada kiev
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch, Miss Universe Mexic, și Raúl Rocha Cantú
Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional
Recomandările redacţiei
harta drona
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul...
explozie buftea
Explozie puternică într-un apartament din Buftea: mai multe persoane...
Peter Szijjarto
Ungaria, interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep. Ce a...
florin manole face declaratii
Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul...
Ultimele știri
Momentul în care s-a prăbușit plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului afectat de explozie din Buftea
CM 2026. FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie
Mesajul lui Ilie Bolojan, după anunțul CE că nu va suspenda fondurile UE: Măsurile luate de Guvern au fost corecte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cum îţi dai seama că bijuteriile sunt din argint: metoda care nu dă greş niciodată
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu