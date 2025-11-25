Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Reacția poliției

Poliţiştii au fost chemaţi să intervină, marţi, în zona retrocedată din Parcul IOR, unde au constatat că administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Mai multe persoane i-au cerut să înceteze, iscându-se discuţii contradictorii. La faţa locului erau şi poliţişti locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, dar care nu au întrerupt tăierea de arbori. Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

City Managerul Capitalei, Lucian Judele, a afirmat, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă „este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El a publicat imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând „tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.



Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 12 Poliţie au fost sesizaţi, marţi, prin apel 112, cu privire la un conflict între mai multe persoane, în zona retrocedată din Parcul IOR.

„Poliţiştii s-au deplasat operativ la faţa locului, unde au luat legătura cu apelantul, administrator al terenului, care a declarat că, în timp ce efectua lucrări de întreţinere a copacilor, a fost abordat de mai multe persoane cu care a avut discuţii contradictorii. La faţa locului au fost identificate toate persoanele implicate. Pentru prevenirea escaladării conflictului, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti”, a anunţat Poliţia Capitalei.

Totodată, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care transporta pe domeniul public masă lemnoasă, fără a deţine aviz de însoţire a mărfii.

„Bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 23 Poliţie pentru clarificarea situaţiei şi sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii nr. 171/2020, a mai anunţat Poliţia.

Într-o actualizare a mesajului, Poliţia Capitalei a anunţat că verificările au arătat că administratorul terenului retrocedat, împreună cu un alt bărbat, desfăşurau activităţi de tăiere a unor arbori, folosindu-se de o drujbă, fără a deţine autorizaţiile necesare.

„De asemenea, în zonă a fost identificat un echipaj din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti – Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului. Membrii echipajului au declarat că aveau cunoştinţă despre faptul că persoanele respective tăiau arbori fără autorizaţie, faptă care constituie contravenţie potrivit H.C.G.M.B., însă nu au dispus oprirea activităţii şi nici aplicarea măsurilor legale, deşi acest lucru se impunea. În acest context, poliţiştii Secţiei 12 au intervenit prompt, dispunând de îndată oprirea activităţii ilegale de tăiere a arborilor şi stabilind identitatea tuturor persoanelor implicate”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, întrucât poliţiştii locali aflaţi la faţa locului nu au intervenit pentru a opri imediat activitatea ilegală şi nu au aplicat sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, urmând a fi sesizaţi procurorii.

„Poliţia Capitalei reafirmă că acţionează ferm şi în litera legii pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, inclusiv prin intervenţii rapide menite să împiedice producerea unor prejudicii asupra mediului sau asupra proprietăţii publice şi private”, a mai transmis instituţia citată.

