Mai multe drepturi pentru pasageri în UE: bagaj de mână în prețul biletului de avion, despăgubiri mai rapide și alte reguli importante

Despăgubiri obținute mai simplu și rapid în caz de amânare a zborului, copiilor li se atribuie locuri fără costuri suplimentare, iar prețul biletului va include un bagaj de mână, sunt doar câteva dintre modificările votate cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul European.

Deputații europeni au confirmat marți modificările normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian, convenite cu Consiliul UE în cadrul comitetului de conciliere, cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și trei abțineri. Aceste norme, în vigoare din 2004, garantează că pasagerii sunt suficient de bine protejați în cazul perturbării unei călătorii, de exemplu, din cauza refuzului la îmbarcare sau a întârzierii ori anulării zborului.

Garantarea drepturilor existente

Deputații europeni au reușit să apere dreptul fundamental al pasagerilor de a fi rambursați sau redirecționați în caz de anulare a unui zbor. Pasagerii vor putea în continuare să ceară despăgubiri dacă zborul lor are o întârziere de peste trei ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de zbor sau dacă unui pasager i se refuză îmbarcarea. Se menține nivelul despăgubirilor prevăzute pentru zborurile amânate sau anulate, iar cuantumul lor va depinde de distanța de zbor: 250 EUR pentru călătoriile pe distanțe de cel mult 1 500 de kilometri; 400 EUR pentru toate călătoriile în interiorul Uniunii pe distanțe mai mari de 1 500 de kilometri și pentru toate celelalte călătorii pe distanțe cuprinse între 1 500 și 3 500 de kilometri; 600 EUR pentru toate celelalte călătorii mai lungi. Transportatorii aerieni vor putea să reducă despăgubirile cu 50 % pentru cele mai lungi călătorii dacă pasagerilor li se oferă redirecționarea către destinația lor finală în caz de perturbare a călătoriei sau dacă întârzierea la sosire nu este mai mare de patru ore.

Companiile aeriene vor putea evita să plătească despăgubiri dacă zborul a fost amânat sau anulat din motive pe care nu le pot controla. Noile norme cuprind o listă deschisă a acestor circumstanțe extraordinare, care include elemente precum catastrofe naturale, războaie, condiții meteorologice, pasageri indisciplinați sau greve ale personalului aeroportului, ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană sau ale furnizorilor de servicii de handling la sol.

În toate cazurile, operatorii aerieni vor continua să aibă obligația de a asista pasagerii blocați, inclusiv oferind gustări și băuturi la fiecare două ore de timp de așteptare, o masă după trei ore și, dacă este necesar în cazul întârzierilor prelungite, cazare peste noapte (până la trei nopți dacă perturbarea este cauzată de circumstanțe independente de voința transportatorului aerian).

Rambursări și despăgubiri obținute mai ușor

Deputații europeni au insistat ca procesul de rambursare să devină mai rapid și mai ușor. Pasagerii care optează pentru rambursare în loc de redirecționare o vor primi automat. De asemenea, pasagerii care se confruntă cu perturbări ale călătoriei vor primi, în termen de patru zile de la terminarea călătoriei, instrucțiuni clare despre modul în care pot depune o cerere de despăgubire. Deputații s-au asigurat că pasagerii nu vor fi obligați să dețină un cont de utilizator sau o aplicație specifică pentru a primi aceste informații.

Pasagerii care utilizează transportul aerian vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune o cerere de despăgubire, iar companiile aeriene vor avea 30 de zile pentru a plăti despăgubirea sau pentru a invoca existența unor circumstanțe extraordinare, pentru a explica de ce nu vor plăti despăgubiri și pentru a oferi pasagerilor informații privind procesul de soluționare a reclamațiilor.

Adăugarea unor noi drepturi ale pasagerilor

Pasagerii care utilizează transportul aerian vor putea folosi zborul de întoarcere care corespunde unui bilet dus-întors, chiar dacă nu au folosit zborul dus, fără a plăti un cost suplimentar.

Noile norme includ dreptul de a lua la bord, fără costuri suplimentare, un obiect personal, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac mic. La insistențele deputaților, transparența prețurilor și comparabilitatea biletelor de avion au crescut prin obligarea companiilor aeriene, a intermediarilor și a portalurilor de căutare să afișeze întotdeauna tariful unui zbor cu un bagaj de mână inclus, la începutul procesului de rezervare. Potrivit textului legislativ, companiile aeriene pot oferi bilete mai ieftine pasagerilor care decid să călătorească fără bagaj de mână.

Pasagerii care utilizează transportul aerian nu vor mai trebui să plătească taxe suplimentare pentru a corecta greșelile de ortografiere a numelor lor sau pentru a primi o versiune tipărită a cărții de îmbarcare dacă s-au înregistrat deja. Deputații au garantat și dreptul pasagerilor de a obține cărțile de îmbarcare în format digital în momentul înregistrării, fără a li se solicita și fără a fi obligați să dețină un cont de utilizator sau o aplicație specifică. În plus, pasagerilor nu li se va refuza îmbarcarea pe motiv că au folosit propria versiune tipărită a unei cărți de îmbarcare emise digital.

Protejarea pasagerilor vulnerabili

Deputații s-au asigurat că pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționarea zborului și asistență din partea companiilor aeriene în cazul în care pierd zborul pentru că aeroportul nu a reușit să-i ajute să ajungă la timp la poarta de îmbarcare. Deputații s-au asigurat și că familiile cu copii nu sunt separate în timpul zborului, obligând transportatorii aerieni să așeze pe un scaun adiacent orice persoană care însoțește un copil cu vârsta sub 14 ani, fără a trebui să plătească suplimentar. De acest drept beneficiază și pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă, precum și femeile însărcinate.

Declarațiile oficialilor

Vicepreședintele Comisiei pentru transport și turism, Virginijus Sinkevičius (Verzi, Lituania), a declarat: „Avem vești bune pentru toți cei care zboară cu avionul. Am depus eforturi susținute pentru a ne asigura că pasagerii nu își pierd drepturile pe care le aveau deja, asigurând în același timp o mai bună protecție a familiilor, a persoanelor cu mobilitate redusă și a altor persoane care au cea mai mare nevoie de aceasta.”

Raportorul Andrey Novakov (PPE, Bulgaria) a subliniat: „Votul de astăzi este o victorie - atât pentru pasageri, cât și pentru aviația europeană. După mai mult de 13 ani de impas, înlocuim în cele din urmă incertitudinea cu norme clare, drepturi mai puternice și încredere. Atunci când oamenii iau un avion, drepturile lor nu vor fi lăsate în urmă la sol.”

Următorii pași

Potrivit procedurii aferente celei de a treia lecturi, după ce acordul provizoriu convenit în comitetul de conciliere este aprobat de Parlamentul European, trebuie să fie confirmat de Consiliu până la începutul lunii august 2026. Normele actualizate vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre și companiile din Uniune vor avea la dispoziție un an de la acea dată pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare.

Editor : A.R.