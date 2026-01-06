Surse apropiate Administrației Prezidențiale au dezvăluit pentru Digi24 ce este România dispusă să ofere în sprijinul Ucrainei, în perioada următoare. Un lucru este cert: militarii români nu vor intra în țara vecină, aflată în război. Logistic, însă, ar urma să oferim suport militar trupelor de menținere a păcii – aceasta este una dintre variante. Planul prezentat de Nicușor Dan este însă mai larg și va fi prezentat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din Coaliția de Voință reunită la Paris.

Sunt ore importante în care statele care și-au arătat susținerea în toată această perioadă pentru Ucraina vor spune concret ce pot oferi în perioada următoare.

Vorbim de două etape: cea dinainte de a vedea în sfârșit o pace semnată în Ucraina, dar și cea de după.

Iar aici intervine și cazul României. Din informațiile Digi 24, în continuare nu se pune problema ca România să trimită trupe pentru menținerea păcii în țara vecină, pentru că s-a tot discutat despre cum se poate menține pacea în Ucraina, chiar după semnarea unui acord, astfel încât să se retragă trupele rusești.

Însă ce poate face România? În primul rând, putem să vorbim, de exemplu, despre acele rotiri de militari, dacă vor fi alte state care vor trimite, se poate face acest lucru pe teritoriul României.

De asemenea, Marea Neagră, o zonă importantă strategic, atât din punctul de vedere al României, cât și pentru Ucraina. Aici, țara noastră se poate implica mai mult. Iar Câmpia Turzii, de exemplu, o zonă pe care deja o cunoaștem ca fiind importantă la nivelul NATO, ar putea să devină unul dintre cele mai importante hub-uri regionale pentru Alianța Nord-Atlantică.

Drept urmare, cu siguranță România poate să pună la dispoziție partea de infrastructură, partea de logistică și probabil ajutoare, pe care în continuare le vom oferi, la fel cum s-a întâmplat și până acum.

Însă nu se pune problema ca România să trimită militari pe teritoriul Ucrainei, nici chiar după semnarea păcii.

Editor : Ș.R.