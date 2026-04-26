Fragmente de dronă au fost descoperite duminică între localitățile Luncavița și Văcăreni din județul Tulcea, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării, arată un comunicat MApN, care adaugă că acest caz este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Anunțul vine după ce bucăți de dronă cu încărcătură explozivă au căzut într-un cartier din municipiul Galați, sâmbătă, iar alte bucăți de dronă au fost semnalate lângă o fermă din județul Tulcea.

Prima dronă a fost dusă într-un loc izolat și detonată.

În urma acestui incident, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE.

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a spus că este prima dată când acesta nu a putut nega „cu totul” faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor.

„Este evident, şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi în acest sens nu avem semne de întrebare. Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a spus Ţoiu.

Potrivit acesteia, ambasadorul rus a reiterat poziţia potrivit căreia Rusia nu ar avea ţinte pe teritoriul României sau al NATO.

