MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Au fost ridicate de la sol două avioane Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
Aeronave Eurofighter Typhoon Foto: Profimedia

Noi atacuri rusești au avut loc în Ucraina, în apropiere de granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. Ministerul Apărării anunță că au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon, pentru monitorizarea situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian românesc.

Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene, potrivit unui comunicat al MApN.

Dronele au dispărut de pe radar, iar la scurt timp au fost raportate explozii în Ismail.

Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01.

La 01.45, ca urmare a detectării unor ținte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Șerpilor, cu posibile evoluții spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare. La 02.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian național, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51, mai spune Ministerul Apărării.

Instituția precizează că se află în contact permanent cu aliații și acționează pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO.

