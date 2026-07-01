Șeful NATO afirmă că Statele Unite sunt „încă indispensabile” pentru apărarea Ucrainei: Europa sprijină masiv Kievul cu bani

Statele Unite rămân indispensabile pentru apărarea Ucrainei, a declarat miercuri, la Berlin, secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul federal Friedrich Merz şi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, informează Reuters.

„Când vine vorba de apărarea Ucrainei, SUA sunt încă indispensabile", a reiterat Rutte.

„Europa sprijină masiv Ucraina cu bani şi cu asistenţă în producţia industrială de apărare. Uitaţi-vă la Germania, când vine vorba de ceea ce face Germania la nivel bilateral, dar şi prin iniţiativa cehă privind muniţiile şi alte iniţiative şi, de asemenea, prin investiţiile în baza industrială de apărare din Ucraina, deci aceasta este Europa. Dar şi SUA. Şi avem nevoie de ambele”, a adăugat el.

Rutte a mai declarat că summitul NATO care va avea loc săptămâna viitoare în Turcia va însemna că aliaţii NATO se angajează să ofere asistenţă de securitate durabilă şi pe termen lung Ucrainei.

„Aliaţii se vor angaja să ofere asistenţă de securitate durabilă şi previzibilă, pe termen lung, Ucrainei”, a declarat Rutte.

El a adăugat că mesajul NATO către industria apărării a fost de „intensificare” şi că summitul de săptămâna viitoare se va concentra pe transformarea cheltuielilor suplimentare în capabilităţi de luptă.

La rândul său, cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania intenţionează să îşi asume un nou angajament de finanţare pentru Ucraina la următorul summit NATO.

„Guvernul german propune ca, în calitate de aliaţi europeni ai NATO, să ne asumăm un nou angajament de finanţare faţă de Kiev”, a declarat Merz.

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Editor : A.M.G.