Zaharova acuză NATO că „avansează spre o escaladare mai mare”. Care e poziția Rusiei

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri că, în prezent, nu există perspective de a relua dialogul cu NATO şi nici de a normaliza relaţiile cu această organizaţie.

„În aceste circumstanţe, să vorbeşti despre perspectivele de a relua dialogul şi de a normaliza relaţiile este pur şi simplu de neconceput”, a declarat Maria Zaharova într-o conferinţă de presă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Cu câteva zile înaintea summitului Alianţei Atlantice de la Ankara, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe a subliniat că Moscova nu are „planuri agresive” în privinţa NATO.

„Preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul de externe Serghei Lavrov au subliniat în mod repetat că Rusia nu are planuri agresive împotriva membrilor NATO sau ai Uniunii Europene”, a mai spus ea.

În acelaşi timp, a acuzat Zaharova, NATO „continuă să avanseze spre o escaladare mai mare”.

În opinia sa, Occidentul trebuie să „îşi reconsidere abordările ostile” faţă de Rusia.

„Fără toate acestea nu se poate vorbi în mod serios despre normalizarea relaţiilor cu alianţa”, a concluzionat Zaharova.

Editor : B.P.