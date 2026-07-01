Live TV

Zaharova acuză NATO că „avansează spre o escaladare mai mare”. Care e poziția Rusiei

Data publicării:
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri că, în prezent, nu există perspective de a relua dialogul cu NATO şi nici de a normaliza relaţiile cu această organizaţie.

„În aceste circumstanţe, să vorbeşti despre perspectivele de a relua dialogul şi de a normaliza relaţiile este pur şi simplu de neconceput”, a declarat Maria Zaharova într-o conferinţă de presă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Cu câteva zile înaintea summitului Alianţei Atlantice de la Ankara, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe a subliniat că Moscova nu are „planuri agresive” în privinţa NATO.

„Preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul de externe Serghei Lavrov au subliniat în mod repetat că Rusia nu are planuri agresive împotriva membrilor NATO sau ai Uniunii Europene”, a mai spus ea.

În acelaşi timp, a acuzat Zaharova, NATO „continuă să avanseze spre o escaladare mai mare”.

În opinia sa, Occidentul trebuie să „îşi reconsidere abordările ostile” faţă de Rusia.

„Fără toate acestea nu se poate vorbi în mod serios despre normalizarea relaţiilor cu alianţa”, a concluzionat Zaharova.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu
4
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz
Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate pentru a menține NATO, afirmă cancelarul german
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Ambasadorul SUA la NATO: Revizuirea prezenţei militare americane în Europa ţine cont de ameninţări. „Este o evaluare strict militară”
fum care iese de la o rafinărie din rusia atacată de ucraina
Ucraina a lovit din nou o rafinărie din Rusia, la peste 1.300 de kilometri de front. Zelenski: „Este un răspuns pe deplin just”
Mark Rutte.
Șeful NATO afirmă că Statele Unite sunt „încă indispensabile” pentru apărarea Ucrainei: Europa sprijină masiv Kievul cu bani
submarin saab
Submarinele care vor intra în flota Poloniei vor fi folosite în apărarea față de Rusia. Ce dotări au navele
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre varianta Sorin Grindeanu premier: „Este un pic...
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
De ce s-a inundat Capitala: explicațiile directorului adjunct al Apa...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru: Moțiunea de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL. Un...
Ultimele știri
Exporturile americane de GNL către Europa au scăzut sub 50% pentru prima dată în aproape doi ani
Val de căldură record în Anglia: temperaturi fără precedent și cea mai fierbinte lună iunie din istorie
Pîslaru: Nominalizarea lui Veștea de către Nicușor Dan a fost o „ingerință directă” în PNL. „Nu așa se construiește încrederea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător...
Adevărul
„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...