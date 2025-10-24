Live TV

România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 pentru misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă NATO

Data actualizării: Data publicării:
f-16 al romaniei alimenteaza in zbor
Foto: Jaccob Hearn / Facebook

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.

Potrivit MApN, Escadrila 48 Aviaţie Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii execută, din 20 octombrie, misiuni de Poliţie Aeriană în spaţiul aerian al României.

Aceste misiuni au ca scop asigurarea integrităţii spaţiului aerian românesc şi apărarea flancului estic al NATO si reflectă angajamentul ferm al României faţă de securitatea colectivă, arată sursa citată.

„Certificarea celei de a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de interoperabilitate al Forţelor Aeriene Române, precum şi capacitatea României de a contribui cu capabilităţi defensive moderne în cadrul unui sistem comun de apărare aeriană”, a adăugat MApN.

În prezent, pe teritoriul Romaniei se află trei escadrile de aeronave de luptă care execută poliţie aeriană sub comanda NATO. Pe lângă Escadrila 57 de la Feteşti şi Escadrila 48 de la Câmpia Turzii, un detaşament al Forţelor Aeriene Germane cu 5 aeronave Eurofighter Typhoon execută misiuni de poliţie aeriană la Mihail Kogălniceanu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit...
aD00NDAmaGFzaD0wMmFmMDY1MGFlYTkzYzg5Njc1OTliMzYzOGFiZDNmNw==.thumb (1)
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile...
nicusor dan
Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am...
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Ultimele știri
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
Sorin Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă premierul Ilie Bolojan şi vine alt liberal
Grindeanu despre candidatura PSD la Primăria Capitalei: Avem destule variante, vom câştiga
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Su-30 fighter
Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO a ridicat aeronave de vânătoare
Armata română
Care ar fi linia de penetrare a Rusiei în Europa în cazul unui atac. Armand Goșu: România nu e neapărat vizată, dar are obligații
donald trump-octombrie 2025
Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă”
Ușă de metal la un buncăr de bloc.
Câte adăposturi antiaeriene există în fiecare județ din țară. Șeful Armatei: „Este absolut necesar să revedem acest sistem”
PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Concluziile Șefului Direcției Mobilizare al Statului Major, după exerciţiul MOBEX: Prezență bună, 83%, dar o medie de vârstă înaintată
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Poți pierde dreptul la moștenire fără să renunți oficial? Avocații explică
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...