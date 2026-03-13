MApN spune că nu a găsit resturi de dronă în Tulcea. Căutarea a fost încheiată

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că verificările făcute în teren, vineri, după ce noi drone au fost detectate în apropierea teritoriului românesc, nu au confirmat prezenţa unor fragmente de astfel de aparate de zbor în judeţul Tulcea. Locuitorii din nordul acestui judeţ au primit, vineri, două mesaje RO-Alert privind pericol căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Reprezentanţii MApN au anunţat că echipe ale ministerului au finalizat activităţile de verificare în zonele din judeţul Tulcea unde ar fi putut exista resturi de drone.

„Cercetările desfăşurate în teren de specialişti ai MApN nu au confirmat prezenţa unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate. În urma verificărilor efectuate, echipele de căutare şi-au încheiat misiunea în zonele semnalate. Ministerul Apărării Naţionale menţine măsuri de monitorizare permanentă a situaţiei din proximitatea spaţiului aerian naţional şi cooperează cu instituţiile responsabile pentru gestionarea oricăror situaţii care pot apărea”, au transmis reprezentanţii MApN, potrivit News.ro.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, vineri, două mesaje RO-Alert prin care erau avertizaţi privind riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. După primul mesaj, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că ţinte aeriene au fost detectate în zona Chilia Veche din Tulcea. Au fost ridicate două aeroane F-16, respectiv două aeronave Eurofighter Typhoon pentru monitorizarea spaţiului aerian.

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ţinte aeriene la nord de judeţul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove). Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea şi monitorizarea spaţiului aerian. La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată”, au precizat reprezentanţii MApN. Ulterior a fost emis un nou mesaj.

La acel moment, reprezentanţii MApN afirmau că „este posibil ca resturi de dronă să fi căzut şi pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”. Ca urmare, au fost declanşate verificări.

