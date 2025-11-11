Live TV

Marian Godină, supărat pe Administrația Prezidențială: a fost invitat de 1 Decembrie la Cotroceni, dar apoi i s-a spus că fără soție

Data publicării:
marian godina la volan
Marian Godină. Foto: Facebook

Marian Godină s-a supărat pe Administrația Prezidențială după ce a fost invitat la ceremonia dedicată zilei de „1 Decembrie”. Polițistul și-a explicat mâhnirea într-o postare pe Facebook. El spune că, inițial, cel care l-a sunat i-a spus că poate veni și cu soția și le-a cerut CNP-urile. A doua zi însă, Godină a fost sunat din nou și i s-a comunicat că invitația rămâne valabilă, dar să vină fără soție, pentru că „ e presiune mare” pe lista de invitați. „Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Godină pe Facebook. „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi”, a continuat polițistul.

„Aseară, îmi scrie pe whatsapp un domn din staful lui Nicușor Dan (aveam numărul pentru că mă mai sunase și în trecut) și îmi spune că are bucuria să mă invite la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, adică de Ziua Națională a României. Nu îi răspund nimic și o întreb pe Georgiana ce să fac. Ea, cunoscându-mă foarte bine, îmi zice să fiu cumpătat, să nu fiu orgolios și că poate ar trebui să merg”, scrie luni seară Marian Godină pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Polițistul spune că și-a întrebat interlocutorul dacă poate merge cu soția, și a primit un răspuns pozitiv: „Desigur!”. După care persoana a cerut CNP-urile celor doi, deși Marian Godină nu precizase ferm dacă va merge.

Luni seara a fost sunat din nou de angajatul Controceniului și i se spune că e o problemă și poate merge „doar singur” pentru că „e presiune mare” pe lista cu invitați și trebuie să „remedieze situația”.

„I-am zis că eu nu am pus nicio presiune pe nicio listă, ei m-au invitat, nu am sunat eu pe nimeni nicăieri, iar faptul că prezența soției mele trebuie «remediată» înseamnă că e văzută ca o greșeală. Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Marian Godină.

„I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști. I-am mai zis și ce să facă și cu ceremonia, și cu Nicușor, și cu recepția, și cu protocolul. Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată "remediată". Papagalilor!”, a adăugat polițistul.

Într-un răspuns la comentarii, Marian Godină a ținut să sublinieze în ce situație s-ar fi pus dacă îi spunea soției că se duce doar el, iar ea să ramână acasă: „Voi realizați că papagalul ăsta de m-a sunat se așepta ca după discuție să o iau pe Georgiana și să-i zic - știu că ți-am zis că te iau cu mine, dar a fost o greseală, tu vei sta acasă. Mă voi duce singur și mă voi făli că am stat printre oameni grei”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
1
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
2
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
4
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
horatiu potra
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România...
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
octavian berceanu
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la...
Ultimele știri
Donald Trump anunță că SUA sunt aproape de a încheia un acord comercial cu India
Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia. Șase arbitri au fost arestați
Belgia va avea un nou partid de extremă dreapta. Numele lui este „Trump”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marian godina
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Iosif Rus veteran razboi
Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi 110 ani
m godina selfie
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan și-a ales consilierii: oameni din Primăria Capitalei și susținători în campanie. Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Administrația Prezidențială își reduce cheltuielile cu 17,5 milioane de lei. Nicușor Dan: Statul trebuie să dea primul exemplu
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...