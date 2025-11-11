Marian Godină, supărat pe Administrația Prezidențială: a fost invitat de 1 Decembrie la Cotroceni, dar apoi i s-a spus că fără soție

Marian Godină s-a supărat pe Administrația Prezidențială după ce a fost invitat la ceremonia dedicată zilei de „1 Decembrie”. Polițistul și-a explicat mâhnirea într-o postare pe Facebook. El spune că, inițial, cel care l-a sunat i-a spus că poate veni și cu soția și le-a cerut CNP-urile. A doua zi însă, Godină a fost sunat din nou și i s-a comunicat că invitația rămâne valabilă, dar să vină fără soție, pentru că „ e presiune mare” pe lista de invitați. „Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Godină pe Facebook. „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi”, a continuat polițistul.

„Aseară, îmi scrie pe whatsapp un domn din staful lui Nicușor Dan (aveam numărul pentru că mă mai sunase și în trecut) și îmi spune că are bucuria să mă invite la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, adică de Ziua Națională a României. Nu îi răspund nimic și o întreb pe Georgiana ce să fac. Ea, cunoscându-mă foarte bine, îmi zice să fiu cumpătat, să nu fiu orgolios și că poate ar trebui să merg”, scrie luni seară Marian Godină pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Polițistul spune că și-a întrebat interlocutorul dacă poate merge cu soția, și a primit un răspuns pozitiv: „Desigur!”. După care persoana a cerut CNP-urile celor doi, deși Marian Godină nu precizase ferm dacă va merge.

Luni seara a fost sunat din nou de angajatul Controceniului și i se spune că e o problemă și poate merge „doar singur” pentru că „e presiune mare” pe lista cu invitați și trebuie să „remedieze situația”.

„I-am zis că eu nu am pus nicio presiune pe nicio listă, ei m-au invitat, nu am sunat eu pe nimeni nicăieri, iar faptul că prezența soției mele trebuie «remediată» înseamnă că e văzută ca o greșeală. Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Marian Godină.

„I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști. I-am mai zis și ce să facă și cu ceremonia, și cu Nicușor, și cu recepția, și cu protocolul. Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată "remediată". Papagalilor!”, a adăugat polițistul.

Într-un răspuns la comentarii, Marian Godină a ținut să sublinieze în ce situație s-ar fi pus dacă îi spunea soției că se duce doar el, iar ea să ramână acasă: „Voi realizați că papagalul ăsta de m-a sunat se așepta ca după discuție să o iau pe Georgiana și să-i zic - știu că ți-am zis că te iau cu mine, dar a fost o greseală, tu vei sta acasă. Mă voi duce singur și mă voi făli că am stat printre oameni grei”.

Editor : Liviu Cojan