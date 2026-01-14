Live TV

Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia. Tătăl său a plecat acolo de urgență și a cerut ajutorul autorităților italiene

Data publicării:
mario iorgulescu
Mario Iorgulescu. Foto: @mario_iorgulescu_official/ Instagram
Din articol
Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță

Mario Iorgulescu este dat dispărut, la câteva zile după ce a acordat un interviu despre accidentul rutier pe care l-a provocat în 2019. Tatăl său a plecat de urgență în Italia, pentru a rezolva situația, relatează Digi Sport. Fiul șefului LPF a fugit în Italia înainte să fie conamndat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un grav accident în timp ce conducea drogat.

Gino Iorgulescu, președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și tatăl lui Mario, a plecat de urgență în Italia și a apelat la ajutorul autorităților italiene pentru a-l găsi pe fiul său. Fără succes, cel puțin deocamdată.

După apariția interviului cu Mario Iorgulescu, Gino Iorgulescu a emis un comunicat în care a precizat că fiul său se confruntă cu probleme psihice serioase.

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu.

Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente.

Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive”, se arată în comunicatul lui Gino Iorgulescu.

Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță

Fiul șefului LPF a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un grav accident în timp ce conducea drogat.

După decizia definitivă din acest dosar, procurorii au făcut o cerere extraordinară de atac, anume recurs în casație. În cazul în care această cerere va fi respinsă de magistrați, condamnarea va rămâne neschimbată. Însă, în cazul în care va fi admisă, va fi emis un nou termen de judecată și se va analiza motivarea Parchetului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
5
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat
Chiara Ferragni
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
meteor
Clipe de coșmar pentru oamenii din sudul Italiei, după căderea unui meteorit. Mulți au crezut ca e un atac de război
Papa Leon și Maria Corina Machado.
Papa Leon a primit-o la Vatican pe lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado
Giorgia Meloni, premierul Italiei.
Meloni cere o prezență „serioasă și semnificativă” a NATO în Arctica. Ce spune despre o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA
Recomandările redacţiei
greenland danes
„Nu am reușit să schimbăm poziția SUA”. Primele declarații după...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur
Guvernul alocă aproape 145 milioane lei pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu
Guvernul acordă ajutoare umanitare locuitorilor din județul Constanța afectați de inundațiile din luna octombrie a anului trecut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...