 Maşină de poliţie lovită de o autoutilitară condusă de un şofer băut, care nu a oprit la semnalul poliţiştilor

O maşină de Poliţie a fost lovită, miercuri, în timpul unei urmăriri în trafic, după ce şoferul unei autoutilitare, care se afla sub influenţa alcoolului, nu a oprit pe DN 72A, la semnalul poliţiştilor, informează IPJ Dâmboviţa.

„Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că poliţiştii Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au efectuat un semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare ce se deplasa pe DN 72 A, în afara localităţii Lunca. Întrucât şoferul autoutilitarei nu s-a conformat indicaţiilor, poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia. La un moment dat, autoutilitara ar fi intrat în coliziune cu autospeciala de poliţie, condusă de un agent de poliţie, în vârstă de 25 de ani”, au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

În urma coliziunii, nicio persoană nu a fost rănită.

Cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti a fost identificat conducătorul autoutilitarei ca fiind un bărbat, de 50 de ani, din comuna dâmboviţeană Voineşti.

Cei doi şoferi implicaţi în incident au fost testaţi în vederea depistării consumului de alcool, iar şoferul autoutilitarei a fost găsit cu 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice necesare stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice. Pe numele şoferului a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

