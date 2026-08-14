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Brăila: Accident grav pe DN 2B, la intrarea în Ianca: doi morţi şi patru răniţi, între care trei copii

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Accident
Foto: Ciprian Sterian
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Două persoane au murit, iar alte patru, printre care trei copii, au fost rănite într-un grav accident rutier produs pe DN 2B, la intrarea în oraşul Ianca, judeţul Brăila. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Brăila, pompierii de la Garda de intervenţie Ianca a ajuns la faţa locului cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. În urma impactului au rezultat şase victime, două dintre acestea fiind găsite încarcerate. Din cauza amplorii intervenţiei, în sprijin au fost trimise două autospeciale de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, şapte ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila şi echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila.

Pompierii au descarcerat un bărbat în vârstă de 56 de ani şi o femeie de 55 de ani. Ambele victime se aflau în stop cardio-respirator, iar echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse şi după parcurgerea protocolului medical, cei doi au fost declaraţi decedaţi de medicul de pe ambulanţa SAJ.

Celelalte patru victime – o femeie de 39 de ani şi trei copii cu vârste de 4, 7 şi 9 ani – erau conştiente şi prezentau răni uşoare. Acestea au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care au fost transportate cu ambulanţele SAJ la Unitatea de Primiri Urgenţe Brăila.

Traficul rutier în zona producerii accidentului a rămas blocat pe durata intervenţiei şi a cercetărilor efectuate la faţa locului. 

Poliţiştii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.

Editor : Sebastian Eduard

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