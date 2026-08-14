Bărbat din Târgu Mureş reţinut de poliţiştii de la Protecţia Animalelor pentru că ar fi împuşcat o pisică, în luna februarie, cu o armă

Un bărbat de 67 de ani, din Târgu Mureş, a fost reţinut, vineri, de către poliţiştii de la Protecţia animalelor Mureş, după ce acesta ar fi ucis o pisică, în luna februarie a acestui an, cu o armă cu aer comprimat. Ancheta în acest caz a pornit după ce poliţştii s-au sesizat din oficiu în urma apariţiei, pe o reţea de socializare, a unor imagini cu cadavrul pisicii împuşcate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş informează, vineri că la data de 14 august 2026, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Mureş au reţinut un bărbat de 67 de ani, din Târgu Mureş, bănuit că, în luna februarie a acestui an, ar fi ucis o pisică folosind o armă neletală cu aer comprimat.

„În fapt, în cursul lunii februarie 2026, poliţiştii s-au sesizat din oficiu, în urma apariţiei, pe o reţea de socializare, a unor imagini în care era surprins cadavrul unui exemplar felin, existând suspiciunea că animalul ar fi fost împuşcat. În cadrul cercetărilor efectuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, a reieşit că pisica ar fi fost împuşcată cu proiectile trase cu o armă neletală cu aer comprimat, supusă autorizării”, precizează sursa citată.

În urma activităţilor investigative desfăşurate, poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, fiind vorba despre un bărbat de 67 de ani, din municipiul Târgu Mureş.

„Cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, arma, deţinută în mod legal de către bărbat, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. În baza probatoriului administrat, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă”, mai arată sursa citată

Cercetările sunt continuate pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi uz de armă fără drept, în scopul documentării întregii activităţi infracţionale şi dispunerii măsurilor legale.

Editor : Sebastian Eduard