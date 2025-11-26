Constantin Truș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Județean Galați, a relatat, pe pagina sa de Facebook, felul în care un pacient pe care l-a operat i-a reproșat, ulterior, că intervenția a durat prea puțin față de ceea ce citise pe această temă în discuțiile sale cu un chatbot cu inteligență artificială (AI).

Chirurgul a diagnosticat un bărbat cu abces perianal și i-a recomandat acestuia o intervenție chirurgicală de urgență. "Haideți, vă rog, dați-mi un antibiotic și trece, am mai avut problema asta și a trecut”, i-ar fi spus pacientul medicului chirurg, "nemulțumit de maniera de abordare a situației".

"Cu multă reticență, pacientul a fost de acord și în scurt timp aveam toate analizele plus rezultatele imagistice. Din fericire, abcesul era destul de bine delimitat și nu făcuse “pui” și în alte zone, așa că l-am informat pe pacient că putem elimina relativ ușor punga de infecție, pe cale chirurgicală. Evident, i se va administra și tratament cu antibiotic pentru a ajuta organismul să lupte și să elimine infecția.

Evident, pacientul nu a fost deloc încântat, dar și-a dat acordul pentru intervenție, așa că am trecut la treabă pentru a elimina abcesul acela imens care acționa ca un focar de infecție. Urgența era reprezentată de starea septică ce deja punea stăpânire pe organismul lui, o amenințare pe care pacientul o tolerase de mai bine de o lună.

L-am operat relativ rapid și în douăzeci de minute eliminasem abcesul acela masiv, curățând totodată și țesuturile adiacente. Am instituit tratamentul cu antibiotice, dar am montat și o meșă pentru a colecta resturile infecției care astfel urmau să fie eliminate în decurs de 24-48 de ore, postoperator.

Tot răul spre bine, ați spune, nimic grav, am eliminat focarul și am poziționat pacientul pe drumul către vindecare. Ați avea dreptate, dar ca și mine, nu ați luat în considerare elementul cheie: pacientul “bine” informat prin căutări pe internet și un AI instalat pe telefon, dispus să-i cânte în strună.

“Cât a durat operația?”, au fost cuvintele pe care pacientul mi le-a adresat la vizita de a doua zi.

“Douăzeci de minute, din ce-mi aduc aminte”, i-am răspuns în timp ce verificam starea operației. Meșa instalată își făcea deja treaba și elimina resturile infecției, sub acțiunea antibioticelor.

“Păi am întrebat AI-ul de pe telefon și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine, ați mai lăsat ceva și pentru data viitoare, sau cum?”, m-a apostrofat deodată pacientul cu tonul unui profesor sever care te prinde că ai copiat.

“Poftim?”, l-am întrebat surprins.

“Scrie aici, e răspuns dat de AI, operația trebuia să dureze o oră, de ce a durat doar douăzeci de minute?”, a spus pacientul, arătându-mi ecranul telefonului.

“Diferă de la caz la caz, dacă există ramificații, septuri multiple, dar din fericire la dumneavoastră nu a fost cazul. Aveți încredere, am eliminat tot ce era de eliminat…”, dar cuvintele mele nu ajungeau la el.

“Păi și asta? Asta ce e? Nu e doar pansament, ce e asta?”

“Este o meșă care are rolul de a drena puroiul care se mai formează.”

Complet nemulțumit, pacientul m-a apostrofat din nou, foarte supărat:

“Și de ce a mai rămas puroi? Ați spus că ați eliminat tot, că ați făcut totul în douăzeci de minute, nu? Uite că nu ați făcut tot. Dacă dura o oră operația, așa cum scrie aici, nu mai era nevoie de meșă, corect?”

“Incorect. Infecția era generalizată, de aceea ați venit la noi cu febra aceea mare și abia ținându-vă pe picioare. Eu am eliminat abcesul, imens de altfel, dar nu aveam cum să elimin infecția care se împrăștia deja în tot corpul. Asta fac acum antibioticele, elimină rămășițele infecției, iar meșa de tifon le exteriorizează”, am răspuns pe un ton calm.", notează medicul chirurg Constantin Truș, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Editor : B. G.