Live TV

Medic chirurg din Galați, certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: "Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră"

Data publicării:
profimedia-1027233899
Credit foto: Piotr Dziurman / imageBROKER / Profimedia

Constantin Truș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Județean Galați, a relatat, pe pagina sa de Facebook, felul în care un pacient pe care l-a operat i-a reproșat, ulterior, că intervenția a durat prea puțin față de ceea ce citise pe această temă în discuțiile sale cu un chatbot cu inteligență artificială (AI).

Chirurgul a diagnosticat un bărbat cu abces perianal și i-a recomandat acestuia o intervenție chirurgicală de urgență. "Haideți, vă rog, dați-mi un antibiotic și trece, am mai avut problema asta și a trecut”, i-ar fi spus pacientul medicului chirurg, "nemulțumit de maniera de abordare a situației".

"Cu multă reticență, pacientul a fost de acord și în scurt timp aveam toate analizele plus rezultatele imagistice. Din fericire, abcesul era destul de bine delimitat și nu făcuse “pui” și în alte zone, așa că l-am informat pe pacient că putem elimina relativ ușor punga de infecție, pe cale chirurgicală. Evident, i se va administra și tratament cu antibiotic pentru a ajuta organismul să lupte și să elimine infecția.

Evident, pacientul nu a fost deloc încântat, dar și-a dat acordul pentru intervenție, așa că am trecut la treabă pentru a elimina abcesul acela imens care acționa ca un focar de infecție. Urgența era reprezentată de starea septică ce deja punea stăpânire pe organismul lui, o amenințare pe care pacientul o tolerase de mai bine de o lună.

L-am operat relativ rapid și în douăzeci de minute eliminasem abcesul acela masiv, curățând totodată și țesuturile adiacente. Am instituit tratamentul cu antibiotice, dar am montat și o meșă pentru a colecta resturile infecției care astfel urmau să fie eliminate în decurs de 24-48 de ore, postoperator.

Tot răul spre bine, ați spune, nimic grav, am eliminat focarul și am poziționat pacientul pe drumul către vindecare. Ați avea dreptate, dar ca și mine, nu ați luat în considerare elementul cheie: pacientul “bine” informat prin căutări pe internet și un AI instalat pe telefon, dispus să-i cânte în strună.

“Cât a durat operația?”, au fost cuvintele pe care pacientul mi le-a adresat la vizita de a doua zi.
“Douăzeci de minute, din ce-mi aduc aminte”, i-am răspuns în timp ce verificam starea operației. Meșa instalată își făcea deja treaba și elimina resturile infecției, sub acțiunea antibioticelor.
“Păi am întrebat AI-ul de pe telefon și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine, ați mai lăsat ceva și pentru data viitoare, sau cum?”, m-a apostrofat deodată pacientul cu tonul unui profesor sever care te prinde că ai copiat.
“Poftim?”, l-am întrebat surprins.
“Scrie aici, e răspuns dat de AI, operația trebuia să dureze o oră, de ce a durat doar douăzeci de minute?”, a spus pacientul, arătându-mi ecranul telefonului.
“Diferă de la caz la caz, dacă există ramificații, septuri multiple, dar din fericire la dumneavoastră nu a fost cazul. Aveți încredere, am eliminat tot ce era de eliminat…”, dar cuvintele mele nu ajungeau la el.
“Păi și asta? Asta ce e? Nu e doar pansament, ce e asta?”
“Este o meșă care are rolul de a drena puroiul care se mai formează.”
Complet nemulțumit, pacientul m-a apostrofat din nou, foarte supărat:
“Și de ce a mai rămas puroi? Ați spus că ați eliminat tot, că ați făcut totul în douăzeci de minute, nu? Uite că nu ați făcut tot. Dacă dura o oră operația, așa cum scrie aici, nu mai era nevoie de meșă, corect?”
“Incorect. Infecția era generalizată, de aceea ați venit la noi cu febra aceea mare și abia ținându-vă pe picioare. Eu am eliminat abcesul, imens de altfel, dar nu aveam cum să elimin infecția care se împrăștia deja în tot corpul. Asta fac acum antibioticele, elimină rămășițele infecției, iar meșa de tifon le exteriorizează”, am răspuns pe un ton calm.", notează medicul chirurg Constantin Truș, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
salvamont
2
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
4
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
5
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Illustration of a satellite orbits Earth against a backdrop of space and a sunlit horizon.
Noua cursă a armelor spațiale în Europa: Marile puteri investesc miliarde în sateliți, interceptori și tehnologii strategice
Deepfake,Concept,,facial,Tracking,,Detection,And,Recognition,Technology,,Security,System.security
Explozie de înșelăciuni cu AI în 2025: videoclipuri false cu polițiști, oameni de știință și celebrități, folosite pentru fraude masive
radu marinescu gerald darmanin
Ministrul Justiției Radu Marinescu, întâlnire cu omologul francez. Modernizarea penitenciarelor și AI în sistemul judiciar, pe agendă
Emmanuel Macron
„Intrăm într-o altă lume”. Teama președintelui francez Emmanuel Macron privind viitoarele alegeri
interviu angajare job shutterstock_567812128
Cele trei competențe de care au nevoie angajații în epoca AI. Nu sunt legate de un domeniu anume, dar sunt tot mai importante
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan original_vizita_germania_diaspora_18_iulie_2025 la microfon, declaratii
Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru...
nicusor dan
Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, în Parlament...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la cumulul...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș în Hong Kong: 13 morți și mai mulți oameni blocați...
Ultimele știri
Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar. Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost „întâmpinat” de drona rusă care a căzut peste o casă. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pe 26 noiembrie, Venus și Jupiter retrograd intensifică emoțiile tuturor. Răsturnări de situație pentru trei...
Cancan
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Ce este certificatul de viață și când trebuie transmis la Casa de Pensii: detalii importante din lege
Digi FM
Mesajul emoționant transmis de Doru Octavian Dumitru la o lună de când a suferit un AVC și a fost operat de...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Eddie Murphy vorbește deschis despre lupta cu o tulburare mintală: "Credeam că sunt doar ciudat. Nu știam că...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Tara Reid a depus plângere la poliție după ce a fost drogată într-un hotel: „Nu-mi amintesc nimic, m-am...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...