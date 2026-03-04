Live TV

Exclusiv Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”. Ce spune despre răsturnarea regimului din Iran

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Reza Heidari, medic, traducător şi activist iranian stabilit în România, a declarat la Digi24 că Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem iranian Ali Khamenei, este „mai fanatic” decât tatăl său şi ar avea un rol important în mecanismele de putere ale regimului de la Teheran, adăugând că mulţi iranieni speră la o răsturnare completă a regimului islamic.

Potrivit lui Heidari, în ultimii ani un rol important în structura de putere de la Teheran l-ar fi avut Mojtaba Khamenei, unul dintre fiii liderului suprem iranian Ali Khamenei.

„De când Khamenei a fost liderul suprem al statului islamic iranian, de fapt mâna dreaptă a lui era fiul său, cel de-al doilea fiu, Mojtaba Khamenei”, a declarat Heidari. „Este adevărat că toate ordinele pentru a omorî lumea veneau de la Khamenei, dar executantul principal era fiul său. Fiul său dădea ordine la cei care trebuiau să tragă.”

Medicul spune că, în opinia sa, Mojtaba Khamenei este „urât” de o parte a populaţiei iraniene şi că o eventuală succesiune a acestuia la conducerea regimului ar genera nemulțumiri în rândul societăţii.

„Lumea îl urăşte mai mult chiar, pot să spun, şi sigur şi el o să fie înlăturat pentru că dacă vine el la putere o să fie mult mai rău şi mult mai greu”, a afirmat Heidari.

Activistul susţine că protestele şi tensiunile din Iran reflectă dorinţa unei schimbări radicale a sistemului politic: „Oamenii din Iran speră la răsturnarea regimului în totalitate. Oamenii din Iran nu aşteaptă schimbarea pionilor regimului, să se ducă unul, să vină altul şi să rămână acelaşi regim. Deci schimbarea totală a regimului”.

„Mojtaba Khamenei este la fel ca tatăl său, dar este mai fanatic şi efectiv era cel mai activ. Ali Khamenei venea câteodată la un discurs, dădea sfaturi, dar efectiv executa Mojtaba Khamenei, el era cel care dădea ordin de execuţie, dădea ordine cum să fie controlat poporul. Mojtaba Khamenei este mult mai sângeros”, a afirmat Heidari.

Activistul a vorbit şi despre relaţia dintre Iran şi grupări armate din Orientul Mijlociu, despre care spune că ar avea legături directe cu regimul de la Teheran.

„Am auzit peste tot, se spune Hezbollah din Liban sau Hașd al-Shaabi din Irak sau Fatemiyoun din Afganistan. Nu este adevărat”, a spus el. „Dacă vă uitaţi când a fost înfiinţat Hezbollah din Liban, imediat după venirea lui Khomeini în anul 1979, Khomeini a înfiinţat Hezbollah din Liban pentru că libanezii fiind şiiţi a putut mai uşor să intre acolo, mai uşor să investească acolo.”

Potrivit lui Heidari, aceste organizaţii sunt legate de politica regională a Iranului. „Toate grupările astea aparţin regimului islamic din Iran, adică orice lovitură asupra lor înseamnă o lovitură asupra regimului islamic din Iran”, a mai declarat medicul și activistul iranian.

Citește și Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah, a supraviețuit unui atac SUA-Israel (surse)

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara
tanc steag iran
Regimul iranian exclude negocieri cu SUA: „Nu avem încredere în americani. Putem continua războiul cât timp dorim”
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan.
Turcia critică strategia Iranului de a bombarda ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă”: „Este incredibil de greșită”
HCjzzMCaYAA5SoD
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a fost lovită de un submarin lângă Sri Lanka
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
MAE anunță că două zboruri din Dubai spre România sunt programate...
Iran US Israel
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne...
F-35I Israel
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion...
Ultimele știri
Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita află astăzi dacă va fi arestat preventiv
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul din 2026: PSD tot nu primește sumele cerute pentru ajutoarele financiare. Ce au decis liderii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii