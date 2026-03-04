Reza Heidari, medic, traducător şi activist iranian stabilit în România, a declarat la Digi24 că Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem iranian Ali Khamenei, este „mai fanatic” decât tatăl său şi ar avea un rol important în mecanismele de putere ale regimului de la Teheran, adăugând că mulţi iranieni speră la o răsturnare completă a regimului islamic.

Potrivit lui Heidari, în ultimii ani un rol important în structura de putere de la Teheran l-ar fi avut Mojtaba Khamenei, unul dintre fiii liderului suprem iranian Ali Khamenei.

„De când Khamenei a fost liderul suprem al statului islamic iranian, de fapt mâna dreaptă a lui era fiul său, cel de-al doilea fiu, Mojtaba Khamenei”, a declarat Heidari. „Este adevărat că toate ordinele pentru a omorî lumea veneau de la Khamenei, dar executantul principal era fiul său. Fiul său dădea ordine la cei care trebuiau să tragă.”

Medicul spune că, în opinia sa, Mojtaba Khamenei este „urât” de o parte a populaţiei iraniene şi că o eventuală succesiune a acestuia la conducerea regimului ar genera nemulțumiri în rândul societăţii.

„Lumea îl urăşte mai mult chiar, pot să spun, şi sigur şi el o să fie înlăturat pentru că dacă vine el la putere o să fie mult mai rău şi mult mai greu”, a afirmat Heidari.

Activistul susţine că protestele şi tensiunile din Iran reflectă dorinţa unei schimbări radicale a sistemului politic: „Oamenii din Iran speră la răsturnarea regimului în totalitate. Oamenii din Iran nu aşteaptă schimbarea pionilor regimului, să se ducă unul, să vină altul şi să rămână acelaşi regim. Deci schimbarea totală a regimului”.

„Mojtaba Khamenei este la fel ca tatăl său, dar este mai fanatic şi efectiv era cel mai activ. Ali Khamenei venea câteodată la un discurs, dădea sfaturi, dar efectiv executa Mojtaba Khamenei, el era cel care dădea ordin de execuţie, dădea ordine cum să fie controlat poporul. Mojtaba Khamenei este mult mai sângeros”, a afirmat Heidari.

Activistul a vorbit şi despre relaţia dintre Iran şi grupări armate din Orientul Mijlociu, despre care spune că ar avea legături directe cu regimul de la Teheran.

„Am auzit peste tot, se spune Hezbollah din Liban sau Hașd al-Shaabi din Irak sau Fatemiyoun din Afganistan. Nu este adevărat”, a spus el. „Dacă vă uitaţi când a fost înfiinţat Hezbollah din Liban, imediat după venirea lui Khomeini în anul 1979, Khomeini a înfiinţat Hezbollah din Liban pentru că libanezii fiind şiiţi a putut mai uşor să intre acolo, mai uşor să investească acolo.”

Potrivit lui Heidari, aceste organizaţii sunt legate de politica regională a Iranului. „Toate grupările astea aparţin regimului islamic din Iran, adică orice lovitură asupra lor înseamnă o lovitură asupra regimului islamic din Iran”, a mai declarat medicul și activistul iranian.

