Video Metoda „accidentul": două bătrâne din Galați au rămas fără economii după ce au fost păcălite într-o escrocherie. Paguba: 63 mii de lei

Data publicării:
Foto: Shutterstock

Metoda „accidentul”, o escrocherie extrem de cunoscută, face noi victime. Două bătrâne din Galați au fost înșelate și lăsate fără economii, prejudiciul fiind de 63.000 de lei. O femeie a fost reținută în acest caz. 

Anchetatorii au stabilit că femeia a reușit, în luna octombrie, la un interval de patru zile, să păcălească două bătrâne din Galați, cu vârste de 83, respectiv 88 de ani.

Victimele au fost sunate de un individ care s-a dat drept medic. Bărbatul de 43 de ani le-a spus bătrânelor că rude de-ale lor au fost implicate în accidente rutiere și că au nevoie de intervenții chirurgicale pentru a fi salvate. Acesta se află acum în penitenciarul din Botoșani.

La ușa victimelor s-a prezentat femeia din Galați, care a primit de la bătrâne în total 13.000 lei și 10.000 euro.

Polițiștii au mai stabilit că aceeași femeie ar mai fi săvârșit, în lunile martie și mai, alte două fapte de înșelăciune, prin același mod de operare și a reușit să primească suma totală de 110.000 lei.

Au fost efectuate percheziții la domiciliul femeii, unde au fost găsite hainele purtate în momentul săvârșirii faptelor, sume de bani în lei și euro și mai multe telefoane mobile.

Prejudiciul total este de aproximativ 170.000 lei, fiind recuperat în proporție de circa 30%.

Editor : C.S.

