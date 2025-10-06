Live TV

Ministerul de Interne anunţă licitaţie pentru cinci drone. La ce ar trebui să fie folosite acestea

Inspectoratul General de Aviaţie al MAI a anunţat o licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci sisteme de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord.

Investiţia face parte din proiectul „Achiziţie mijloace de supraveghere aeriană pentru creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX”, finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, informează Agerpres.

Contractul va include două loturi: două aeronave pilotate de la distanţă cu decolare şi aterizare pe verticală (în valoare de 5.782.809 lei) şi sistem cuprinzând trei aeronave cu decolare şi aterizare pe verticală pilotate de la distanţă (8.113.636 lei).

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară, iar aspectele tehnice vor totaliza 40% (autonomia de zbor, autonomia operaţională, camera video de zi, camera video de termoviziune, platforma de înclinare).

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 3 noiembrie.

În caietul de sarcini se precizează că Inspectoratul General de Aviaţie al MAI are responsabilitatea de a asigura sprijin pentru cercetarea şi supravegherea aeriană a teritoriului naţional, în cooperare cu structuri ale statului. Se menţionează că supravegherea aeriană a frontierei de stat este esenţială pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, a traficului transfrontalier şi a altor activităţi ilegale, „mai ales în contextul presiunilor crescute la graniţele externe” ale Uniunii Europene.

„Achiziţionarea sistemelor de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord destinat misiunilor de supraveghere aeriană va permite extinderea capacităţii operative a Inspectoratului, prin acoperire rapidă şi eficientă a unor zone întinse şi greu accesibile terestru, oferind sprijin structurilor de frontieră în timp real. De asemenea, sistemele de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord destinate misiunilor de supraveghere aeriană vor fi folosite şi pentru misiuni FRONTEX de monitorizare a graniţelor externe ale UE, în cooperare cu alte state”, prevede documentul.

MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
