Ministra Diana Buzoianu merge la reuniunea Consiliului de Mediu din Luxemburg. Discuții despre strategia UE privind deficitul de apă

Data publicării:
diana buzoianu la o sedinta a guvernului
Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va participa, marţi, la Luxembourg, la reuniunea Consiliului de Mediu, unde va discuta despre crearea Fondului European pentru Rezilienţa Apei.

Potrivit Comisiei Europene, miniştrii mediului din UE urmează să adopte concluzii ale Consiliului privind pregătirile pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP30) din 2025, care va avea loc la Belem, Brazilia, în perioada 10-21 noiembrie 2025. Concluziile vor servi drept poziţie generală de negociere a UE în cadrul COP30.

Miniştrii vor urmări, de asemenea, să aprobe concluzii privind Strategia europeană pentru rezilienţa în domeniul apei, care a fost adoptată de Comisia Europeană în iunie 2025. Strategia urmăreşte să abordeze deficitul de apă şi să sporească eficienţa utilizării apei prin refacerea ciclului apei, prin promovarea unei economii competitive şi circulare inteligente în domeniul apei şi prin asigurarea accesului la apă sigură şi la preţuri accesibile.

Totodată, miniştrii mediului vor desfăşura un schimb de opinii cu privire la Pactul european privind oceanul planetar, o iniţiativă lansată de Comisia Europeană pentru a consolida politica UE privind oceanele în şase domenii prioritare, de la refacerea sănătăţii marine şi stimularea economiei albastre la sprijinirea comunităţilor costiere şi consolidarea securităţii maritime.

Citește și Diana Buzoianu: România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu. Cum vor fi salvate proiectele începute

Editor : C.A.

