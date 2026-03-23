Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări că avioanele militare americane aduse la bazele militare de la Otopeni şi Mihail Kogălniceanu şi folosite pentru alimentare nu decolează din România având încărcătură explozivă la bord.

„Să ştiţi că înainte de a fi discuţia în CSAT - şi acum vă spun o chestie oarecum internă din Ministerul Apărării - înainte de a se ajunge în faţa Parlamentului, în baza adresei pe care noi am primit-o de la Statele Unite ale Americii, am revenit cu nişte clarificări. Şi rezoluţia pe care am pus eu pe acele clarificări şi am primit răspuns a fost: vă rog să ne spuneţi dacă există vreun scenariu în care ce vă punem noi la dispoziţie va fi utilizat pentru a se pleca cu explozibil, cu încărcătură armată cu aceste aeronave. Şi s-a răspuns cu subiect şi predicat: Nu. Deci aeronavele pe care Parlamentul României le-a autorizat să vină la Baza 90 de la Otopeni sau să vină la baza de la Mihail Kogălniceanu, prin decizie pe care noi o dăm, nu au voie să plece cu încărcătură explozivă. Aceste aeronave sunt folosite de Statele Unite ale Americii acolo unde ele consideră. Nu este o aprobare pe care o dă ministrul Apărării sau Ministerul Apărării despre unde să plece aceste aeronave. Parlamentul a autorizat, dacă vreţi între ghilimele, să poată fi parcate acolo”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

Vicepremierul a arătat că partea română nu are date despre destinaţiile acestor aeronave atunci când ele decolează de pe teritoriul României, acest lucru fiind vizibil pe site-urile de profil dacă ele au transponderele pornite.

„Însă nu decidem noi şi nici nu pot să vă confim, că am primit multe întrebări: este adevărat că au alimentat în aer deasupra Ciprului? Nu, că nu am această informaţie. Nu ne întreabă nimeni pe noi. Vedem că au plecat, vedem că au zburat, vedem că s-au întors. Ce ştim noi sigur este că nu au voie să plece de acolo încărcate cu explozibil”, a adăugat Miruţă.

El a menţionat că Armata Română „are modalităţi de a se asigura” că aspectele convenite cu partea americană cu privire la aceste aeronave sunt respectate, iar în aceste condiţii România nu poate fi acuzată de acţiuni ofensive la adresa Iranului.

